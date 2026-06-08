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Školy sa spoja v podpore duševnej pohody detí a učiteľov do pochodu
Výskumy dlhodobo poukazujú na to, že hudba, spev a spoločné pozitívne zážitky dokážu výrazne znižovať stres, zlepšovať náladu a posilňovať vzťahy v kolektíve.
Autor TASR
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Bratislava 8. júna (TASR) - Základné a stredné školy sa môžu zapojiť do pochodu, ktorého cieľom je podporiť duševnú pohodu v školách a pripomenúť, že úspech detí nemožno merať iba známkami. Podujatie sa uskutoční 10. júna o 10.00 h, prípadne počas veľkej prestávky. TASR o tom informovala Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov.
Výskumy dlhodobo poukazujú na to, že hudba, spev a spoločné pozitívne zážitky dokážu výrazne znižovať stres, zlepšovať náladu a posilňovať vzťahy v kolektíve. „Spoločným pochodom chceme vyslať jasný odkaz, že škola má byť miestom bezpečia, radosti a podpory. Škola nie je len o známkach, ale aj o zážitkoch, duševnej pohode a radosti zo života. Veríme, že aj malé spoločné gesto môže priniesť veľkú podporu deťom, mladým ľuďom aj pedagógom v závere školského roka,“ povedala Svetlana Síthová, predsedníčka Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov.
Do iniciatívy sa môžu školy zapojiť symbolickým pochodom vo svojom okolí, spevom, hudbou alebo ďalšími aktivitami podporujúcimi pozitívnu atmosféru v školskom prostredí.
Myšlienka školského pohodového pochodu vzišla z bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. „Inklúzia, tvorivosť a pohoda sú v každej z nich prirodzeným prostredím, na ktorom si v biskupickom školstve mimoriadne zakladáme. V tomto duchu sa nesie tiež myšlienka nášho Pochodu za pohodu, ktorú chceme 10. júna preniesť z areálov škôl aj do našich ulíc a verím, že sa k našej výzve pripojí v akejkoľvek tvorivej podobe aj množstvo ďalších škôl z celého Slovenska,“ povedal starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš.
Iniciatívu podporuje aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Mestá a obce sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a vnímajú, že dobrá atmosféra v školách je dôležitá nielen pre vzdelávanie, ale aj pre zdravý vývoj detí a život celej komunity. „Deti potrebujú v škole zažívať nielen povinnosti, ale aj radosť, prijatie a pocit, že ich hlas má význam. Keď je deti počuť, nie je to problém. Je to znak života, energie a dôvery. Našou úlohou je vytvárať im také prostredie, v ktorom sa nemusia báť prejaviť, zasmiať, zaspievať si a byť samy sebou,“ dodal predseda ZMOS Jozef Božik.
Výskumy dlhodobo poukazujú na to, že hudba, spev a spoločné pozitívne zážitky dokážu výrazne znižovať stres, zlepšovať náladu a posilňovať vzťahy v kolektíve. „Spoločným pochodom chceme vyslať jasný odkaz, že škola má byť miestom bezpečia, radosti a podpory. Škola nie je len o známkach, ale aj o zážitkoch, duševnej pohode a radosti zo života. Veríme, že aj malé spoločné gesto môže priniesť veľkú podporu deťom, mladým ľuďom aj pedagógom v závere školského roka,“ povedala Svetlana Síthová, predsedníčka Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov.
Do iniciatívy sa môžu školy zapojiť symbolickým pochodom vo svojom okolí, spevom, hudbou alebo ďalšími aktivitami podporujúcimi pozitívnu atmosféru v školskom prostredí.
Myšlienka školského pohodového pochodu vzišla z bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. „Inklúzia, tvorivosť a pohoda sú v každej z nich prirodzeným prostredím, na ktorom si v biskupickom školstve mimoriadne zakladáme. V tomto duchu sa nesie tiež myšlienka nášho Pochodu za pohodu, ktorú chceme 10. júna preniesť z areálov škôl aj do našich ulíc a verím, že sa k našej výzve pripojí v akejkoľvek tvorivej podobe aj množstvo ďalších škôl z celého Slovenska,“ povedal starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš.
Iniciatívu podporuje aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Mestá a obce sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a vnímajú, že dobrá atmosféra v školách je dôležitá nielen pre vzdelávanie, ale aj pre zdravý vývoj detí a život celej komunity. „Deti potrebujú v škole zažívať nielen povinnosti, ale aj radosť, prijatie a pocit, že ich hlas má význam. Keď je deti počuť, nie je to problém. Je to znak života, energie a dôvery. Našou úlohou je vytvárať im také prostredie, v ktorom sa nemusia báť prejaviť, zasmiať, zaspievať si a byť samy sebou,“ dodal predseda ZMOS Jozef Božik.