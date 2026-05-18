Školy sa zapoja do testov v platforme pre elektronické testovanie

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Účasť v testovaní potvrdilo vyše 460 stredných škôl a viac ako 25.000 žiakov.

Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - V období od 25. mája do 12. júna pripravil Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pre žiakov tretieho ročníka stredných škôl a ekvivalentných ročníkov osemročných gymnázií v Platforme pre elektronické testovanie testy (PET) zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky. Informuje o tom na vojom webe NIVaM.

Testy môžu školy využiť na opakovanie a prehlbovanie učiva z uvedených predmetov a najmä na prípravu svojich žiakov na budúcoročnú maturitnú skúšku. „Veríme, že skúsenosť žiakov s prácou v PET bude pozitívna a motivuje ich k výberu práve elektronickej formy maturitnej skúšky, ktorá ich čaká budúci školský rok,“ dodali z NIVaM.
