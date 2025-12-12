< sekcia Slovensko
Školy sa zapojili do Hodiny AI, materiály sú k dispozícii nepretržite
Hodina AI je jednoduchý a dostupný spôsob, ako žiakom priblížiť, čo AI je, ako funguje a ako ovplyvňuje ich život.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Počas Týždňa informatiky 2025 sa viaceré školy zapojili do Hodiny umelej inteligencie (AI). Materiály sú pre učiteľov k dispozícii nepretržite. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Vyzdvihli, že v počte zaregistrovaných podujatí skončilo Slovensko hneď za Spojenými štátmi.
„Slovensko dnes patrí medzi krajiny, ktoré nielen hovoria o umelej inteligencii vo vzdelávaní, ale ju aj reálne dostávajú do škôl. Výsledky Hodiny umelej inteligencie dokazujú, že naše systémové kroky fungujú a školy na ne prirodzene nadväzujú,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Hodina AI je jednoduchý a dostupný spôsob, ako žiakom priblížiť, čo AI je, ako funguje a ako ovplyvňuje ich život. Učiteľom poskytuje pripravené scenáre, pracovné listy, videá aj metodické odporúčania, takže tému vie zvládnuť každý pedagóg bez ohľadu na skúsenosti s technológiami.
„Hoci bola Hodina AI súčasťou medzinárodného Týždňa informatiky, jej obsah a metodické materiály sú učiteľom k dispozícii nepretržite. Školy ich môžu využívať v rôznych predmetoch a v rôznych formách, od jednorazových hodín až po dlhodobé projekty,“ dodalo MŠVVaM.
„Slovensko dnes patrí medzi krajiny, ktoré nielen hovoria o umelej inteligencii vo vzdelávaní, ale ju aj reálne dostávajú do škôl. Výsledky Hodiny umelej inteligencie dokazujú, že naše systémové kroky fungujú a školy na ne prirodzene nadväzujú,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Hodina AI je jednoduchý a dostupný spôsob, ako žiakom priblížiť, čo AI je, ako funguje a ako ovplyvňuje ich život. Učiteľom poskytuje pripravené scenáre, pracovné listy, videá aj metodické odporúčania, takže tému vie zvládnuť každý pedagóg bez ohľadu na skúsenosti s technológiami.
„Hoci bola Hodina AI súčasťou medzinárodného Týždňa informatiky, jej obsah a metodické materiály sú učiteľom k dispozícii nepretržite. Školy ich môžu využívať v rôznych predmetoch a v rôznych formách, od jednorazových hodín až po dlhodobé projekty,“ dodalo MŠVVaM.