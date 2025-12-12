Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. december 2025Meniny má Otília
< sekcia Slovensko

Školy sa zapojili do Hodiny AI, materiály sú k dispozícii nepretržite

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hodina AI je jednoduchý a dostupný spôsob, ako žiakom priblížiť, čo AI je, ako funguje a ako ovplyvňuje ich život.

Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Počas Týždňa informatiky 2025 sa viaceré školy zapojili do Hodiny umelej inteligencie (AI). Materiály sú pre učiteľov k dispozícii nepretržite. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Vyzdvihli, že v počte zaregistrovaných podujatí skončilo Slovensko hneď za Spojenými štátmi.

„Slovensko dnes patrí medzi krajiny, ktoré nielen hovoria o umelej inteligencii vo vzdelávaní, ale ju aj reálne dostávajú do škôl. Výsledky Hodiny umelej inteligencie dokazujú, že naše systémové kroky fungujú a školy na ne prirodzene nadväzujú,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Hodina AI je jednoduchý a dostupný spôsob, ako žiakom priblížiť, čo AI je, ako funguje a ako ovplyvňuje ich život. Učiteľom poskytuje pripravené scenáre, pracovné listy, videá aj metodické odporúčania, takže tému vie zvládnuť každý pedagóg bez ohľadu na skúsenosti s technológiami.

„Hoci bola Hodina AI súčasťou medzinárodného Týždňa informatiky, jej obsah a metodické materiály sú učiteľom k dispozícii nepretržite. Školy ich môžu využívať v rôznych predmetoch a v rôznych formách, od jednorazových hodín až po dlhodobé projekty,“ dodalo MŠVVaM.
.

Neprehliadnite

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

KVASNICOVÁ: Neviem si úplne uvedomiť obrovskú váhu tej medaily

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených