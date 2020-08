Školy si môžu do vyučovania zaradiť predmet zameraný na zdravú výživu

Bratislava 25. augusta (TASR) - Základné školy môžu v školskom roku 2020/2021 zaradiť do vyučovania nový voliteľný predmet zameraný na osvojenie si základných pravidiel zdravého a vyváženého stravovania detí. K voliteľnému predmetu Viem, čo zjem pre piate ročníky zverejnil Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) vzdelávací štandard.



Voliteľný predmet si môžu piate ročníky základných škôl zaradiť do rámcového učebného plánu prostredníctvom disponibilných hodín. Vzdelávací štandard a metodické materiály k predmetu boli vytvorené v súčinnosti so ŠPÚ SR, TASR o tom informovala Monika Milanová zo spoločnosti Neuropea. "Učebné materiály sú školám k dispozícii zdarma a v rozsahu 30 vyučovacích hodín, boli pre pedagógov vytvorené komplexne na celý školský rok," uvádza sa na webe projektu Viem, čo zjem, ktorý sa realizuje na základných školách od roku 2017.



Predmet pozostáva zo šiestich tematických celkov. Žiaci sa oboznámia s témami, ako je vyvážená strava, pitný režim, ovocie a zelenina, riziká nevhodného stravovania, energia či hygiena potravín. Ku každej vyučovacej hodine je pre pedagóga vypracovaný metodický list s rôznorodými aktivitami na hodinu, prezentácia a pracovný list pre žiakov. Obsah voliteľného predmetu dopĺňajú interaktívne materiály v digitalizovanej podobe.



Voliteľný predmet prináša do škôl projekt s názvom Viem, čo zjem. Je realizovaný v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a je tiež súčasťou Národného programu podpory zdravia.