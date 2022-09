Školy si pravidlá používania mobilov nastavujú v školskom poriadku

Bratislava 15. septembra (TASR) - Každá škola si pravidlá používania mobilných telefónov nastavuje vo svojom školskom poriadku. Vyplýva to z novej vyhlášky o základnej škole, ktorá nadobudla účinnosť v júli. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR nezakazuje ani inak neurčuje obmedzovanie mobilných telefónov počas vyučovania, keďže situácia s ich využívaním v jednotlivých školách je odlišná. "Niektoré školy aktívne využívajú mobilné telefóny žiakov počas vyučovania vedú žiakov k osobnej disciplinovanosti a zodpovednosti, iní majú ich prísny zákaz cez prestávky, ale cez vyučovacie hodiny s nimi žiaci pracujú alebo opačne," uviedol rezort školstva. Preto tak ako pri ostatných pravidlách (formy obliekania sa žiakov, používanie edukačných publikácií, nosenie nebezpečných predmetov do školy, počet neospravedlnených hodín na zníženie známky zo správania atď.) si školy nastavujú vo svojom školskom poriadku v zmysle školského zákona.



Vo vyhláške o základnej škole, ktorej účinnosť sa skončila 30. júna, sa uvádzalo, že "počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón". Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu. Po novom platí, že pravidlá správania sa žiaka vrátane pravidiel používania mobilných telefónov, obliekania, používania edukačných publikácií a bezpečnosti a ochrany zdravia upravuje školský poriadok.