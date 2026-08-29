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Školy tento rok odovzdali už viac ako 107 ton elektroodpadu
Elektroodpadu sa môžu školy zbaviť bezplatne, SEWA podľa vlastných slov zabezpečí odvoz elektroodpadu priamo z priestorov a následne aj jeho spracovanie v recyklačných zariadeniach.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Školy tento rok odovzdali už viac ako 107 ton elektroodpadu. Za staré elektro získavajú športové vybavenie. Najaktívnejšie boli školy v Bratislavskom kraji s celkovým množstvom 32.670 kíl odpadu. TASR o tom informovala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre elektroodpad SEWA.
Do projektu „Vymeňte elektroodpad za lopty“ sa od januára do júla zapojilo 133 škôl a vzdelávacích inštitúcií, ktoré spolu odovzdali 107.269 kilogramov elektroodpadu a získali 620 kusov športových potrieb. S novým školským rokom SEWA vyzýva na zapojenie aj ďalšie školy. „Spomedzi zapojených škôl odovzdala najviac elektroodpadu Základná škola s Materskou školou, Hviezdoslavova 215 v Borskom Svätom Jure - celkovo 8230 kilogramov. Nasledovala Stredná odborná škola polytechnická v Humennom s 3698 kilogramami odovzdaného elektroodpadu,“ priblížili.
Elektroodpadu sa môžu školy zbaviť bezplatne, SEWA podľa vlastných slov zabezpečí odvoz elektroodpadu priamo z priestorov a následne aj jeho spracovanie v recyklačných zariadeniach. Odpad sa ďalej spracúva a získavajú sa z neho druhotné suroviny, čím školy prispievajú k ochrane životného prostredia a šetreniu nerastných surovín, tvrdí OZV.
Za odovzdaný elektroodpad školy získavajú športové potreby podľa jeho množstva. Ide napríklad o futbalové a volejbalové lopty, volejbalové siete, bedmintonové sety, švihadlá či lietajúce taniere. „Projekt školám uľahčuje aj administratívu spojenú s vyradeným majetkom. Po skončení kalendárneho roka im SEWA vystaví potvrdenie o odovzdaní elektroodpadu, ktoré môžu využiť pri odpise vyradeného majetku aj na účely účtovníctva,“ uviedla organizácia. Dodala tiež, že súčasťou projektu sú vzdelávacie audio nahrávky o správnom triedení komunálneho odpadu, ktoré môžu školy využiť pri environmentálnej výchove.
Do projektu sa podľa OZV môžu bezplatne a počas celého roka zapojiť školy a vzdelávacie inštitúcie z celého Slovenska, a to od materských, základných a stredných škôl cez vysoké, základné umelecké či jazykové školy až po školské internáty, centrá voľného času a ďalšie organizácie zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie detí a mládeže.
Škola zhromaždí staré a nefunkčné elektrozariadenia na jednom mieste, vyplní elektronickú žiadosť o odvoz elektroodpadu a SEWA jej oznámi termín bezplatného odvozu. V deň zberu škola zabezpečí naloženie elektroodpadu do pristaveného vozidla a ten putuje na ďalšie spracovanie.
Projekt Vymeňte elektroodpad za lopty funguje na Slovensku už od roku 2014. Od začiatku projektu sa doň zapojilo 1630 škôl a vzdelávacích inštitúcií, ktoré spoločne odovzdali viac ako 1088 ton elektroodpadu a získali 8805 kusov športových potrieb.
Do projektu „Vymeňte elektroodpad za lopty“ sa od januára do júla zapojilo 133 škôl a vzdelávacích inštitúcií, ktoré spolu odovzdali 107.269 kilogramov elektroodpadu a získali 620 kusov športových potrieb. S novým školským rokom SEWA vyzýva na zapojenie aj ďalšie školy. „Spomedzi zapojených škôl odovzdala najviac elektroodpadu Základná škola s Materskou školou, Hviezdoslavova 215 v Borskom Svätom Jure - celkovo 8230 kilogramov. Nasledovala Stredná odborná škola polytechnická v Humennom s 3698 kilogramami odovzdaného elektroodpadu,“ priblížili.
Elektroodpadu sa môžu školy zbaviť bezplatne, SEWA podľa vlastných slov zabezpečí odvoz elektroodpadu priamo z priestorov a následne aj jeho spracovanie v recyklačných zariadeniach. Odpad sa ďalej spracúva a získavajú sa z neho druhotné suroviny, čím školy prispievajú k ochrane životného prostredia a šetreniu nerastných surovín, tvrdí OZV.
Za odovzdaný elektroodpad školy získavajú športové potreby podľa jeho množstva. Ide napríklad o futbalové a volejbalové lopty, volejbalové siete, bedmintonové sety, švihadlá či lietajúce taniere. „Projekt školám uľahčuje aj administratívu spojenú s vyradeným majetkom. Po skončení kalendárneho roka im SEWA vystaví potvrdenie o odovzdaní elektroodpadu, ktoré môžu využiť pri odpise vyradeného majetku aj na účely účtovníctva,“ uviedla organizácia. Dodala tiež, že súčasťou projektu sú vzdelávacie audio nahrávky o správnom triedení komunálneho odpadu, ktoré môžu školy využiť pri environmentálnej výchove.
Do projektu sa podľa OZV môžu bezplatne a počas celého roka zapojiť školy a vzdelávacie inštitúcie z celého Slovenska, a to od materských, základných a stredných škôl cez vysoké, základné umelecké či jazykové školy až po školské internáty, centrá voľného času a ďalšie organizácie zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie detí a mládeže.
Škola zhromaždí staré a nefunkčné elektrozariadenia na jednom mieste, vyplní elektronickú žiadosť o odvoz elektroodpadu a SEWA jej oznámi termín bezplatného odvozu. V deň zberu škola zabezpečí naloženie elektroodpadu do pristaveného vozidla a ten putuje na ďalšie spracovanie.
Projekt Vymeňte elektroodpad za lopty funguje na Slovensku už od roku 2014. Od začiatku projektu sa doň zapojilo 1630 škôl a vzdelávacích inštitúcií, ktoré spoločne odovzdali viac ako 1088 ton elektroodpadu a získali 8805 kusov športových potrieb.