Bratislava 3. septembra (TASR) - Školy v septembri dostanú finančný príspevok na žiakov z Ukrajiny. Pôjde o financie z eurofondov za predchádzajúce obdobie marec až august v objeme viac ako desať miliónov eur. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



V novom školskom roku budú finančné prostriedky vyčleňované podľa počtu detí z Ukrajiny, ktoré vykáže škola ku koncu mesiaca. Príspevok na jedného žiaka bude podľa rezortu školstva vo výške zhruba 200 eur.



V spolupráci Národného inštitútu vzdelávania a mládeže s UNICEF tiež vzniknú nové pozície, koordinátori na regionálnych úradoch školskej správy v ôsmich krajských mestách, ktorí budú zodpovední za vzdelávanie žiakov z Ukrajiny. "Na starosti budú mať ich zaraďovanie do škôl alebo budú metodicky usmerňovať školy. Venovať sa budú aj jazykovým kurzom pre učiteľov," uviedli z rezortu školstva.



V novom školskom roku sa školy môžu oprieť aj o pomôcku pre školy s modelovými situáciami k začleňovaniu žiakov z Ukrajiny.



Žiaci sa po letných prázdninách vrátia do škôl opäť v pondelok 5. septembra.