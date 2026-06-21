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Školy v tomto školskom roku vyzbierali viac ako 24 ton elektroodpadu
Projekty si podľa manažérky pre vzdelávacie kampane spoločnosti SEWA Lívie Burzovej učitelia a žiaci obľúbili.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - Školy v aktuálnom školskom roku vyzbierali viac ako 24 ton elektroodpadu. Vyplýva to z výsledkov projektu ElektroOdpad-Dopad. Do desiateho ročníka sa školy budú môcť prihlásiť od 24. augusta. TASR o tom informovala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) SEWA, ktorá na projekte spolupracuje s Centrom environmentálnej výchovy (CEEV) Živica.
„Je dôležité viesť mladú generáciu k zodpovednému prístupu k spotrebe, opravám, opätovnému využívaniu a správnemu triedeniu elektrospotrebičov. V školskom roku 2025/2026 sa doň zapojilo 20 škôl z celého Slovenska, vďaka čomu sa priamo vzdelávalo viac ako 6500 žiakov a študentov,“ priblížila OZV.
Projekty si podľa manažérky pre vzdelávacie kampane spoločnosti SEWA Lívie Burzovej učitelia a žiaci obľúbili. „Nielen preto, lebo prepájajú teóriu s praxou, ale aj preto, lebo žiaci a študenti sami rozhodujú o tom, akou formou budú vzdelávať svojich rovesníkov, a nesú za to zodpovednosť. Pedagóg pritom vystupuje najmä v úlohe mentora,“ vysvetlila.
Žiaci sa podľa OZV vzdelávali počas celého školského roka. Školské tímy zložené z dvoch žiakov a jedného učiteľa absolvovali v októbri trojdňové školenie, počas ktorého sa oboznámili s „tajným životom elektrospotrebičov“, získali metodické materiály a praktické tipy, ako túto tému priblížiť svojim rovesníkom. V rámci mediálneho školenia sa naučili efektívne komunikovať s médiami a zrozumiteľne prezentovať informácie verejnosti, priblížila organizácia.
Vyškolení študenti následne podľa SEWA rozšírili rovesnícke vzdelávanie aj za hranice svojich škôl a zapojili doň ďalších 17 organizácií a komunít vrátane komunitného centra pri rómskej osade Šobov či klubu seniorov.
„Deviaty ročník projektu ukázal, že téma elektroodpadu sa dá učiť moderne, hravo a s obrovským celospoločenským presahom. Nesmierne nás teší, ako kreatívne k tomu študenti pristúpili. Žiaci cez rovesnícke vzdelávanie a praktické audity spotrebičov zistili, že to, čo sa učíme, má skutočný zmysel pre život a planétu,“ doplnila manažérka projektu z CEEV Živica Lesanka Blažencová.
„Je dôležité viesť mladú generáciu k zodpovednému prístupu k spotrebe, opravám, opätovnému využívaniu a správnemu triedeniu elektrospotrebičov. V školskom roku 2025/2026 sa doň zapojilo 20 škôl z celého Slovenska, vďaka čomu sa priamo vzdelávalo viac ako 6500 žiakov a študentov,“ priblížila OZV.
Projekty si podľa manažérky pre vzdelávacie kampane spoločnosti SEWA Lívie Burzovej učitelia a žiaci obľúbili. „Nielen preto, lebo prepájajú teóriu s praxou, ale aj preto, lebo žiaci a študenti sami rozhodujú o tom, akou formou budú vzdelávať svojich rovesníkov, a nesú za to zodpovednosť. Pedagóg pritom vystupuje najmä v úlohe mentora,“ vysvetlila.
Žiaci sa podľa OZV vzdelávali počas celého školského roka. Školské tímy zložené z dvoch žiakov a jedného učiteľa absolvovali v októbri trojdňové školenie, počas ktorého sa oboznámili s „tajným životom elektrospotrebičov“, získali metodické materiály a praktické tipy, ako túto tému priblížiť svojim rovesníkom. V rámci mediálneho školenia sa naučili efektívne komunikovať s médiami a zrozumiteľne prezentovať informácie verejnosti, priblížila organizácia.
Vyškolení študenti následne podľa SEWA rozšírili rovesnícke vzdelávanie aj za hranice svojich škôl a zapojili doň ďalších 17 organizácií a komunít vrátane komunitného centra pri rómskej osade Šobov či klubu seniorov.
„Deviaty ročník projektu ukázal, že téma elektroodpadu sa dá učiť moderne, hravo a s obrovským celospoločenským presahom. Nesmierne nás teší, ako kreatívne k tomu študenti pristúpili. Žiaci cez rovesnícke vzdelávanie a praktické audity spotrebičov zistili, že to, čo sa učíme, má skutočný zmysel pre život a planétu,“ doplnila manažérka projektu z CEEV Živica Lesanka Blažencová.