Sobota 30. máj 2026
Školy využívajú Minecraft Education pri výučbe digitálnych zručností

Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Školy využívajú Minecraft Education pri výučbe digitálnych zručností, programovania, kritického myslenia či kyberbezpečnosti. Potvrdili to spoločnosť Microsoft a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. TASR o tom informovali zo spoločnosti. Pripomenuli, že žiaci a študenti na Slovensku majú tento nástroj k dispozícii prostredníctvom školských licencií Microsoftu. Využívať ho môžu nielen počas vyučovania, ale aj doma.

Poukázali na konkrétne príklady z Minecraftu, čo sa deti počas hrania učia. Napríklad v novom svete CyberSafe: Bad Connection? prechádzajú žiaci interaktívnym príbehom, kde čelia trom nástrahám digitálneho sveta. Raz ich „kolega“ v hre nabáda riskovať, inokedy im cudzia postava píše správy s otázkami na osobné údaje. Dieťa sa má naučiť spozornieť, ak sa konverzácia začne uberať zlým smerom. V hre sa takto učí rozpoznať varovné signály, správne reagovať či požiadať o pomoc dôveryhodného dospelého, ak v digitálnom kontakte vycíti niečo podozrivé.

Ako ďalší príklad uviedli svet Hour of AI 2025: The First Night, ktorý vznikol v spolupráci Microsoftu a Code.org. Hráč tam dostane vlastného AI pomocníka, takzvaného agenta, ktorému musí vysvetliť a ukázať, čo má robiť, napríklad rozpoznať drevo, nazbierať dosky a postaviť provizórny domček skôr, než zapadne slnko. Agent sa správa podobne ako skutočná AI, ktorá sa učí z príkladov, a nie vždy sa trafí, takže hráč ho musí trpezlivo učiť rozlišovať správne materiály a priebežne ho kontrolovať.
