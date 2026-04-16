Školy začínajú zverejňovať výsledky prijímačiek na talentové odbory
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Stredné školy (SŠ) začínajú od štvrtka zverejňovať priebežné výsledky prijímacích skúšok na talentové odbory. V systéme ePrihlášky si ich možno pozrieť na elektronickej výveske. Potrebné je zadať prístupový kľúč. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Ide o informatívne výsledky, ktoré ukazujú, či sa dieťa v súčasnosti nachádza v kapacite školy na prijatie na štúdium. Oficiálne rozhodnutia o prijatí budú dostupné až po vyhodnotení všetkých prijímacích konaní vrátane netalentových odborov.
Ak sa dieťa umiestni v kapacite školy na talentový odbor, ktorý malo uvedený v prihláške na vyššej pozícii (napríklad prvom mieste), na prijímacie skúšky na netalentové odbory s nižšou preferenciou uvedenou na prihláške (napríklad druhom mieste) už nebude pozvané.
Rezort zároveň spomenul, že niektoré SŠ môžu výsledky zverejniť postupne až do termínu zaslania prihlášok na netalentové odbory v druhej polovici apríla tohto roka. To podľa ministerstva závisí od počtu prihlášok a administratívnej pripravenosti.
Ako uviedlo, priebežné výsledky prijímacích skúšok sú zverejnené anonymne. Priblížilo, že prístupový kód, ktorý slúži na zobrazenie výsledkov na elektronickej výveske, má 12 znakov. Nájsť ho možno v systéme ePrihlášky v časti všeobecné informácie. Kód je podľa rezortu rovnaký pre všetky školy a odbory uvedené na danej prihláške.
Talentové prijímacie skúšky na SŠ boli tento a minulý školský rok v skoršom termíne ako netalentové prijímacie skúšky. V prípade netalentových odborov bude prvý termín skúšok 4. - 5. mája a druhý termín 11. - 12. mája.
Systém ePrihlášky spustilo ministerstvo školstva tento rok s cieľom nahradiť systém viacerých formulárov jedným digitálnym riešením. Prihlasovanie na SŠ prebehlo od 8. do 20. februára.
