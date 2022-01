Školy získajú 289.000 eur na kompenzáciu poplatkov v ŠKD pre žiakov

Bratislava 26. januára (TASR) – Viac ako 220 základných škôl získa finančné prostriedky v celkovej sume 289.575 eur na kompenzáciu poplatku v školskom klube detí (ŠKD) za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi. Vyplýva to z výsledkov výzvy, o ktorej na svojom webe informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



"Táto výzva pozitívne ovplyvní celkovo 3861 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi," uviedol rezort školstva. Ďalšie kolo výzvy na kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi vyhlási ministerstvo koncom školského roku 2021/2022 na obdobie od septembra.



Výška pridelených finančných prostriedkov bola vypočítaná na základe počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi, ktorí navštevujú ŠKD k 1. januáru 2022 alebo ich rodič/zákonný zástupca podal žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD k termínu podania žiadosti. Kompenzácia poplatku za ŠKD sa bude realizovať v prvom kole od 1. februára do 30. júna.



Výzvu vyhlásilo MŠVVaŠ SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom je kompenzácia poplatku za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, respektíve z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa podľa ministerstva školstva odstráni hlavná prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa týchto žiakov do činnosti ŠKD.