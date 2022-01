Skončil sa zákaz vychádzania, otvárajú sa školy, ožije aj kultúra

Bratislava 10. januára (TASR) - Od pondelka neplatí od 17. decembra 2021 nariadený nočný zákaz vychádzania. Obnovuje sa vyučovanie v školách a mali by sa tiež uvoľniť podmienky organizovania kultúrnych podujatí. V platnosti však ostávajú všetky doterajšie opatrenia, ktoré sa týkajú obchodov, prevádzok služieb, hotelových zariadení, lyžiarskych stredísk či cestovania v diaľkových linkách. Takisto je stále platný núdzový stav a zákaz zhromažďovania nad šesť osôb okrem členov spoločnej domácnosti.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripomína, že vstup do obchodov, prevádzok služieb či reštaurácií sa naďalej riadi vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. "Esenciálne obchody budú fungovať v režime základ. Neesenciálne obchody, služby a reštaurácie budú otvorené v režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19)," informovala hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.



V režime OP budú na základe aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR fungovať hotely (vrátane povinnosti negatívneho testu), lyžiarske strediská či bohoslužby. Režim OTP bude stále platiť v rýchlikoch, IC vlakoch a v diaľkových autobusových linkách.



V pondelok sa tiež otvoria základné a stredné školy, v ktorých však budú platiť prísne pandemické opatrenia. "Rúška budú povinné už od prvého ročníka základných škôl a rodičom sa dôrazne odporúča, aby svoje deti otestovali ešte pred nástupom do školy a tieto testy opakovali dvakrát týždenne," doplnila Eliášová. Režim na školách sa bude riadiť školským semaforom.



Od pondelka majú byť otvorené aj kultúrne podujatia v režime OP maximálne pre 50 návštevníkov. V piatok (7. 1.) to počas rokovania vlády avizovala ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) s tým, že pravidlá spresní vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Hygienici v nedeľu (9. 1.) oznámili, že príslušnú vyhlášku upravia po tom, ako budú v pondelok známe oficiálne závery rokovania vlády SR o tejto otázke. Predpoludním má online rokovať kabinet o uznesení, ktoré predloží Ministerstvo zdravotníctva SR.