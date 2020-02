Skončila sa volebná kampaň, plynie moratórium

Bratislava 27. februára (TASR) - Volebná kampaň sa skončila, plynie 48-hodinové moratórium. Počas neho je podľa zákona o volebnej kampani zakázaná činnosť v prospech či neprospech kandidujúcich strán, hnutí a koalícií.



Na kampaň mohli strany minúť najviac tri milióny eur, používať museli transparentný účet. Ešte pred 48-hodinovým moratóriom začal platiť zákaz zverejňovania výsledkov predvolebných prieskumov. Tento zákaz trvá dva týždne. Moratórium bude trvať do skončenia hlasovania v parlamentných voľbách, ktoré sa konajú 29. februára.



Za porušenie zákazu viesť kampaň môžu politické subjekty dostať pokutu od 30.000 do 300.000 eur. Médiám hrozí za porušenie zákazu informovať o kandidujúcich subjektoch sankcia od 1000 do 10.000 eur.



Parlamentné voľby budú stáť viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.