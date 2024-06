Skončilo sa dokazovanie v kauze vraždy exmanželky Miroslava V.

Pezinok 20. júna (TASR) - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku skončil dokazovanie v prípade Miroslava V., obžalovaného pre vraždu jeho exmanželky. Nasledujú záverečné reči procesných strán.



Na začiatku štvrtkového hlavného pojednávania sa prehrávali obhajobou navrhnuté dôkazy v podobe informácií z BTS staníc. Ďalšie dôkazy navrhované obhajobou súd odmietol vykonať. Predsedníčka senátu ŠTS okrem iného uviedla, že by "išlo o svedkov, ktorí by opakovali skutočnosti, ktoré vo veci nie sú sporné".



Prokurátor podal na Miroslava V. vlani v septembri obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Miroslav V. si mal podľa obžaloby v roku 2016 objednať únos exmanželky do areálu skladu vo Veľkých Ripňanoch, následne ju mal usmrtiť a jej telesné pozostatky rozpustiť v plastovom sude s kyselinou sírovou a chlorovodíkovou. Motívom konania mala byť najmä pomsta a skutočnosť, že proti exmanželovi vypovedala v ekonomických trestných veciach.