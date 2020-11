Odberné miesta druhého kola plošného testovania sa zavreli

Bratislava 8. novembra (TASR) - Na Slovensku sa v nedeľu večer skončilo druhé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19. Uskutočnilo sa v 45 okresoch, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v minulotýždňovom prvom kole hranicu 0,7 percenta. Ďalšie odberné miesta vznikli v 13 zelených okresoch.



Do nedeľného poludnia sa dalo otestovať vyše 1,5 milióna ľudí, z toho 9783 bolo identifikovaných ako pozitívnych. Percento infekčných teda predstavovalo 0,628 percenta.



Ozbrojené sily SR v nedeľu otvorili 2670 odberných miest. V teréne bolo približne 3000 policajtov.



Polícia počas dňa riešila viacero porušení karantény. V Tvrdošíne vykradli odberné miesto, otvorili ho preto neskôr. V Košiciach polícia preverovala stovky certifikátov rozhádzaných v uliciach.



Dlhé rady počas dňa hlásili hlavne na dvoch odberných miestach v Bratislave, ktorá je zeleným okresom. Otváracie hodiny preto predĺžili do 21.00 h. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) počas dňa preto vyzýval ľudí, aby sa dali otestovať v červených okresoch, ak test nevyhnutne potrebujú.



Certifikát z testovania umožňuje uplatniť si od pondelka (9. 11.) výnimku zo zákazu vychádzania platného do 14. novembra. V zelených okresoch stačí certifikát z prvého kola testovania.