Skontrolovali zariadena na výkon ochranného ústavného liečenia

Bratislava 21. augusta (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR skontrolovala doteraz 12 zariadení, ktoré sú určené na výkon ochranného ústavného liečenia a detencie. V niektorých z nich boli zistené viaceré nedostatky, ocenila však zároveň, že niektoré z nich rieši novela Ministerstva zdravotníctva SR. TASR o tom informovala hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.



"Doterajšou previerkovou činnosťou generálnej prokuratúry boli získané aj poznatky smerujúce k urgentnej potrebe prijatia legislatívnych zmien," skonštatovala Drobová s tým, že na najzásadnejšie poznatky a nedostatky právnej úpravy reaguje priamo novela zákona rezortu zdravotníctva. Návrhom sa mení zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.



Do medzirezortného pripomienkového konania sa zapojila aj GP SR. K návrhu zákona boli podľa nej vznesené aj zásadné pripomienky tak, aby výsledkom novelizácie predmetnej právnej úpravy bolo zvýšenie štandardu ochrany osôb, ktoré sa nachádzajú v lekárskej starostlivosti. "Keďže vo vzťahu lekár - pacient dochádza na pravidelnej báze k situáciám, keď je zasahované do ľudských práv a slobôd, ako aj ľudskej dôstojnosti pacientov, je nevyhnutné dôsledné nastavenie legislatívnych kritérií a ich kontroly kompetentnými orgánmi," poznamenala Drobová.



Výsledkom úlohy, ktorú aktuálne plní netrestný odbor GP SR, má byť zhodnotenie stavu zákonnosti v zariadeniach určených na výkon ochranného ústavného liečenia a detencie. V dvoch z 12 zariadení, v Psychiatrickej liečebni Sučany a Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku, vykonali previerky súbežne s monitoringom komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej.