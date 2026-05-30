Škót Gilmour si v príprave zranil koleno a príde o šampionát

Škótsky Billy Gilmour v akcii počas medzinárodného priateľského futbalového zápasu medzi Škótskom a Curaçaom v Glasgowe v Škótsku v sobotu 30. mája 2026. Foto: TASR/AP

Škóti vstúpia do svetového šampionátu 13. júna v Bostone zápasom proti Haiti. Ich súpermi v skupine budú aj Maroko a Brazília.

Autor TASR
Glasgow 30. mája (TASR) – Škótska futbalová reprezentácia sa na majstrovstvách sveta bude musieť zaobísť bez stredopoliara Billyho Gilmoura z SSC Neapol. Dvadsaťštyriročný defenzívny stredopoliar utrpel zranenie kolena v sobotňajšom prípravnom zápase proti Curacau (4:1).

Gilmour sa zranil v prvom polčase stretnutia na štadióne Hampden Park v Glasgowe, keď bez kontaktu so súperom spadol na trávnik. Následne musel okamžite striedať. „S poľutovaním oznamujeme, že zranenie kolena, ktoré Billy Gilmour utrpel v dnešnom víťaznom zápase proti Curacau, mu znemožní účasť na majstrovstvách sveta. Všetci sme s tebou, Billy,“ uviedla škótska reprezentácia vo vyhlásení na sociálnej sieti X.

„Je mi Billyho nesmierne ľúto, pretože bol neoddeliteľnou súčasťou našej kvalifikačnej cesty na majstrovstvá sveta,“ povedal tréner Škótska Steve Clarke. „Načasovanie tohto zranenia je mimoriadne kruté a všetci s ním súcitíme. Vie, čo si o ňom myslíme ako o futbalistovi aj človeku. Hoci mu dnes večer žiadne slová neprinesú útechu, som presvedčený, že v budúcnosti ho čaká ešte veľa veľkých turnajov.“

