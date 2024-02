Skrátiť sa má prax pri vedení vozidiel s právom prednostnej jazdy

Bratislava 13. februára (TASR) - Vozidlo s právom prednostnej jazdy skupiny C1 bude môcť viesť aj vodič s jednoročnou praxou vo vedení tohto typu vozidla. V súčasnosti sú to dva roky. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zmeny sa týkajú vozidiel integrovaného záchranného systému.



Potreba úpravy vychádza podľa predkladateľov z aplikačnej praxe, keď sa zmenila hmotnosť najmä pri vozidlách integrovaného záchranného systému. "Doposiaľ boli konštruované tak, že ich celková hmotnosť nepresahovala 3500 kilogramov (kg), v súčasnosti pri nezmenenom účele taktického využitia pri záchrane životov a ochrane majetku obyvateľstva SR celková hmotnosť týchto vozidiel presahuje 3500 kg, avšak vo väčšine prípadov nepresahuje 4000 kg," uviedli v dôvodovej správe k návrhu.



Legislatívnou zmenou sa upravuje dĺžka povinnej praxe. Po novom sa bude vyžadovať vek vodiča 21 rokov, prax aspoň dva roky vo vedení motorového vozidla v kategórii B, následne je vodičovi umožnené viesť vozidlo s právom prednostnej jazdy a následne vodič po získaní oprávnenia pre kategóriu C1 vyžaduje ďalší rok vodičskej praxe v tejto kategórii. "A až po týchto lehotách by mohol viesť vozidlo v kategórii C1 s využitím práva prednostnej jazdy," vysvetlili predkladatelia.



Nová legislatíva by mala byť účinná od 1. apríla.