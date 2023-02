Skrátiť volebné obdobie by sa mohlo dať okrem uznesenia aj referendom

Bratislava 2. februára (TASR) - Skrátiť volebné obdobie by sa mohlo dať aj referendom. Predpokladá to návrh novely Ústavy SR z dielne poslancov Sme rodina Jozefa Hlinku a Petra Pčolinského. Návrh poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania. Okrem toho návrh obsahuje aj možnosť skrátiť volebné obdobie NR SR uznesením poslancov.



"Navrhovaná právna úprava má umožniť voličom prostredníctvom referenda vyjadriť svoju vôľu a vysloviť sa za predčasné ukončenie pôsobenia Národnej rady SR," skonštatovali poslanci v dôvodovej správe.



Návrh ústavného zákona zároveň aj Národnej rade SR umožňuje rozhodnúť o skrátení svojho volebného obdobia, a to formou schválenia uznesenia o jeho skrátení. Takáto úprava už platí po tom, ako koncom januára poslanci prijali podobnú novelu. Pčolinský takisto navrhuje, aby bol na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia NR SR potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.



"V prípade, ak by sa platným výsledkom referenda rozhodlo o skrátení volebného obdobia, alebo ak by Národná rada SR prijala uznesenie o skrátení svojho volebného obdobia, navrhuje sa, aby jej volebné obdobie skončilo dňom konania volieb do Národnej rady SR," vysvetlili poslanci.



Predseda NR SR by bol povinný vyhlásiť parlamentné voľby do siedmich dní od uverejnenia platného výsledku referenda v Zbierke zákonov SR, respektíve do siedmich dní od prijatia uznesenia o skrátení volebného obdobia NR SR.



Nová legislatíva by bola v prípade definitívneho schválenia účinná dňom vyhlásenia.