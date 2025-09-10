< sekcia Slovensko
SKRÝVAL SA 24 ROKOV: Polícia muža zadržala v Kolárove
Policajný zbor ďakuje verejnosti aj všetkým spolupracujúcim zložkám, ktoré v priebehu rokov poskytovali cenné poznatky a informácie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. septembra (TASR) - Polícia po 24 rokoch vypátrala hľadaného podvodníka. Sedemdesiatpäťročného muža, ktorý bol právoplatne odsúdený na trest odňatia slobody za viaceré podvody, zadržala minulý týždeň v Kolárove. Úmyselne sa skrýval a dlhé roky sa vyhýbal nástupu do väzenia. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Pátranie po hľadanom bolo mimoriadne náročné. Počas svojho úteku dôsledne zahladzoval stopy a menil svoje životné návyky tak, aby zostal čo najdlhšie neodhalený. Až do posledných chvíľ sme nemali k dispozícii jeho aktuálnu podobu, čo celý proces komplikovalo,“ priblížil hovorca. Podotkol, že zadržaný muž bol po vykonaní potrebných procesných úkonov odovzdaný do výkonu trestu odňatia slobody.
Policajný zbor ďakuje verejnosti aj všetkým spolupracujúcim zložkám, ktoré v priebehu rokov poskytovali cenné poznatky a informácie. „Tento prípad je jasným signálom, že hoci sa môže zdať, že čas hrá v prospech páchateľov, spravodlivosť si svoju cestu nakoniec vždy nájde,“ dodal hovorca.
„Pátranie po hľadanom bolo mimoriadne náročné. Počas svojho úteku dôsledne zahladzoval stopy a menil svoje životné návyky tak, aby zostal čo najdlhšie neodhalený. Až do posledných chvíľ sme nemali k dispozícii jeho aktuálnu podobu, čo celý proces komplikovalo,“ priblížil hovorca. Podotkol, že zadržaný muž bol po vykonaní potrebných procesných úkonov odovzdaný do výkonu trestu odňatia slobody.
Policajný zbor ďakuje verejnosti aj všetkým spolupracujúcim zložkám, ktoré v priebehu rokov poskytovali cenné poznatky a informácie. „Tento prípad je jasným signálom, že hoci sa môže zdať, že čas hrá v prospech páchateľov, spravodlivosť si svoju cestu nakoniec vždy nájde,“ dodal hovorca.