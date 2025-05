Kardiologická spoločnosť reaguje na novú vyhlášku k liekovej politike

Bratislava 23. mája (TASR) - Mnohí pacienti, predovšetkým tí, ktorí trpia závažnejšími a menej častými chorobami, prídu v súvislosti s novou vyhláškou k liekovej politike z dielne ministerstva zdravotníctva o veľa rokov života štandardizovanej kvality. Upozorňuje na to prezídium Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS).



„Sme presvedčení, že ministerstvo má vo svojich rukách aj iné nástroje šetrenia na liekoch, ako je de facto stopka pre nové lieky. Ak chceme šetriť na liekoch, určite sa dá medzi kategorizovanými liekmi nájsť množstvo príkladov liekov s úhradou, ktoré nielen nespĺňajú predpísanú farmakoekonomiku, ale nemôžu ju vypočítať, lebo za ňou nestojí medicína dôkazov. Vo svetle všetkých týchto skutočností nás naozaj veľmi mrzí a poburuje návrh uvedenej vyhlášky o úprave úhradových mechanizmov,“ uviedlo prezídium SKS v stanovisku.



Poukázalo na to, že ide o životy a zdravie mnohých pacientov, a preto je nepochopiteľné, že návrh na zmeny v liekovej politike prechádza zrýchleným legislatívnym procesom bez riadneho pripomienkovacieho procesu a bez diskusie s odborníkmi.



Prezídium SKS pripomenulo, že Najvyšší kontrolný úrad SR aj iné subjekty okrem opatrení v liekovej politike navrhovali viaceré kroky vedúce k úsporám a zlepšeniu efektivity systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako zlepšenie transparentnosti financovania nemocníc, zavedenie systémových reforiem, zlepšenie prevencie a dostupnosti zdravotnej starostlivosti.



Ministerstvo zdravotníctva navrhuje od júna zmenu podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Rezort poukázal na to, že pri súčasných pravidlách by financie na lieky v tomto roku nepostačovali. Návrh kritizuje opozícia i odborné a pacientske spoločnosti. Varujú, že zhorší alebo znemožní prístup slovenských pacientov k liekom. Minister Kamil Šaško (Hlas-SD) deklaroval, že nik nejde šetriť na pacientoch a ku všetkým potrebným liekom sa dostanú.