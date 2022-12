Bratislava 16. decembra (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) kritizuje zmeny vo vyplácaní stabilizačných príspevkov. Ide podľa nej o výsmech zo strany vlády. TASR o tom informoval riaditeľ kancelárie SKSaPA Lukáš Kober.



"Vládna kríza nie je dôvodom na to, aby si politici brali zdravotníkov za rukojemníkov. Ich činy majú už dnes za následok hnev a odpor zdravotníkov voči poslancom a vláde SR. Z myšlienky stabilizácie sa stáva práve opak. Prehlbuje sa frustrácia a narastá demotivácia zdravotníkov," vyhlásila komora.



Administratívne spracovanie jednotlivých dohôd o stabilizačnom príspevku je podľa nej chaotické. "Zdravotníci nie sú vôbec informovaní vlastnými personálnymi oddeleniami, nevedia, akú daň budú musieť odviesť a pôvodné dohody na stabilizačný príspevok boli zo dňa na deň stiahnuté pre údajné chyby a nutnosť ich prepracovania," doplnila.



Sestry a pôrodné asistentky čakali zásadnejšie riešenie ich mzdového ohodnotenia. "Nepožadovali sme žiadne zalepenie očí stabilizačným príspevkom, ale zvýšenie koeficientov na výpočet základnej zložky mzdy podľa návrhov, ktoré boli predstaviteľom vlády SR doručené komorou," vyhlásila SKSaPA.



Vláda podľa nej vyriešila iba platy lekárov, nie ďalších zdravotníkov. "Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je už dnes výrazne obmedzená a ďalšie prehlbovanie agónie nás privedie do stavu, keď budú úplne bežné úmrtia pacientov, a to len vďaka ignorácii a znevažovaniu sestier a pôrodných asistentiek zo strany tých, ktorí mali v rukách možnosti, ako túto krízu aspoň čiastočne zvrátiť," dodala.



Stabilizačný príspevok bude zdravotníkom vyplatený na dvakrát, do konca roka dostanú 2500 eur. Druhá časť príspevku sa vyplatí v závislosti od prijatia alebo neprijatia legislatívnej úpravy, ktorá má zabezpečiť oslobodenie od zdravotných a sociálnych odvodov. Jej platnosť je závislá od schválenia Národnou radou SR a od podpisu prezidentky SR Zuzany Čaputovej.