SKSaPA: Neboli splnené požiadavky na úpravu miezd sestier

Bratislava 18. augusta (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) vyjadruje sklamanie nad návrhom úpravy platov sestier a pôrodných asistentiek, ktorú predstavil vo štvrtok minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a minister financií Igor Matovič (OĽANO). TASR o tom informoval riaditeľ kancelárie SKSaPA Lukáš Kober.



"Ak je toto výsledok rokovaní za zatvorenými dverami a avizované skokovité zvýšenie miezd, nemôžeme vyjadriť spokojnosť s prezentovaným zvýšením hrubej mzdy sestry a pôrodnej asistentky," vyplýva z reakcie SKSaPA s tým, že očakávali akceptovanie ich návrhov na úpravu základných platov, avšak nestalo sa tak. Pripomenuli, že vláda SR nenaplnila ani vlastné programové vyhlásenie, v ktorom hovorí o zvýšení miezd sestier a pôrodných asistentiek na minimálne 110 percent priemerného zárobku v národnom hospodárstve.



Cieľom návrhu SKSaPA, o ktorom rokovali s ministrom zdravotníctva doteraz, bolo stabilizovať sestry v systéme a prilákať nových ľudí - absolventov. Návrh obsahoval dva prvky, a to základnú mzdu, ktorá by sa mala zvýšiť o 40 percent, čo je 440-eurové zvýšenie. Zároveň obsahoval návrh i nový prvok, a to príplatky za odpracované roky praxe.



"Bohužiaľ, základná mzda sa podľa návrhu Matoviča zvýši iba o 11 percent, čo je zhruba 126 eur, čo nepovažujeme za kompenzačné ani motivačné. Navrhovaný nárast základnej mzdy je teda veľmi nízky a nie je konkurencieschopný k okolitým krajinám," uvádza sa v stanovisku. Podľa SKSaPA by to pomohlo pomôcť zastabilizovať sestry s praxou, avšak nie prilákať absolventov.



Na návrhu vnímajú pozitívne príplatky za odpracované roky - maximálne do výšky 20 percent, čo môže podľa SKSaPA zvýšiť mzdu o 226 až 253 eur, avšak iba u sestier služobne starších. Pripomenuli, že počas tlačovej konferencie neboli spomenuté ďalšie dve kategórie sestier a pôrodných asistentiek, a to sestry s certifikátom a sestry s magisterským vzdelaním a špecializáciou.



"Treba upozorniť, že avizované zvýšenie miezd sa bude týkať iba jednej tretiny sestier a pôrodných asistentiek, ktoré pracujú v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Netýka sa teda ďalších 14.000 sestier v ambulanciách, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, školských zariadeniach či zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú platené na základe zákona o výkone práce vo verejnom záujme alebo Zákonníka práce či dohôd so zamestnávateľom," píše sa v stanovisku. Ako tvrdí SKSaPA, preto na rokovaniach navrhovali, aby boli zdravotníci odmeňovaní spoločným a osobitným zákonom, kde by boli zadefinované podmienky odmeňovania bez ohľadu na to, kde a u akého zamestnávateľa pracujú.



SKSaPA dodala, že sa bude pýtať sestier a pôrodných asistentiek, či s návrhom vlády SR súhlasia alebo nesúhlasia a ako svoj nesúhlas plánujú prejavovať verejne.



Minister financií predstavil vo štvrtok návrh zvýšenia miezd sestier v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Sestry bez praxe by podľa neho začínali s platom na úrovni priemernej mzdy. Návrh má byť predmetom verejnej diskusie.