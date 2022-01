Komora sestier je proti návrhu premenovať zdravotníckych asistentov

Bratislava 26. januára (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) odmieta návrh premenovať zdravotníckych asistentov na praktickú sestru - asistent. Poukazuje na to, že žiadne iné zdravotnícke povolanie by nemalo niesť v označení výraz sestra, pokiaľ nie sú splnené kvalifikačné kritériá. S otázkou o legálnosti novely sa prostredníctvom Európskej federácie sestier opätovne obrátila na Európsku komisiu (EK).



"Označenie praktická sestra - asistent je zavádzajúce a násilne zmenené bez diskusie s odborníkmi v ošetrovateľstve, ako aj príslušnou komorou medicínsko-technických pracovníkov, kde zdravotnícki asistenti patria," uviedla komora v stanovisku pre TASR. Kritizuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, že opakovanými zmenami v pomenovaní profesie zdravotnícky asistent len vyvoláva chaos.



Podotkla, že označenie praktická sestra - asistent je mätúce najmä pre samotného pacienta. "Mätúce je predovšetkým v tom, že dané označenie mu na jednej strane podsúva označenie praktická sestra, čo u neho môže vyvolávať predstavu o sestre s vyššou kvalifikáciou a na druhej strane pojem asistent, ktorý je odvodený od slova asistovať," skonštatovala SKSaPA. Tvrdí, že cieľom návrhu je umožniť výkon povolania sestry preukázateľne menej kvalifikovanými praktickými sestrami - asistentmi. Upozorňuje pritom, že nižšia kvalifikácia logicky znamená nižšiu kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.



"Predstava, že sa na Slovensku vybuduje silný stav praktických sestier - asistentov, ktorí nebudú oprávnení vykonávať regulované povolanie sestier v krajinách EÚ, teda nebudú utekať do zahraničia a zostanú pracovať na Slovensku, je mylná," skonštatovala SKSaPA s tým, že práve absolventi stredných zdravotníckych škôl tvoria najpočetnejšiu skupinu študentov s cieľom získať kvalifikáciu umožňujúcu migráciu za výhodnejšími ekonomickými podmienkami.



Komora zároveň poukázala na to, že navrhovaná právna úprava je v rozpore so smernicou Európskeho parlamentu a Európskej rady o uznávaní odborných kvalifikácií. Podľa nej odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť predstavuje celkovo najmenej tri roky štúdia.



MZ SR plánuje od marca premenovať zdravotníckych asistentov na praktickú sestru – asistent. Odbor sa študuje na strednej zdravotníckej škole. Zmeny prinesie novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.