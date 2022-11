SKSaPA: Štát glorifikoval lekárov,zvyšok zdravotníkov hodil cez palubu

Bratislava 29. novembra (TASR) - Štát glorifikoval lekárov a zvyšných zdravotníkov hodil cez palubu. Pre TASR to uviedla Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Reagovala tak na dohodu medzi lekárskymi odborármi a vládou, ktorá podľa nej nevyriešila odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek. Vládu a príslušné ministerstvá žiada, aby odstránili diskrimináciu v zdravotníctve.



"Výsledky rokovaní Lekárskeho odborového združenia určite potešili mnoho lekárov a aj tých, ktorí sa do výpovedí nezapojili. Problém však nastáva už teraz. Ostatní zdravotnícki pracovníci rozhodnutia vlády vnímajú extrémne diskriminačne," vyhlásil riaditeľ kancelárie SKSaPA Lukáš Kober.



Problémom sú podľa komory najmä rozdiely v prerátavaní rokov praxe. "Lekárom sa bude koeficient na výpočet základnej mzdy prerátavať do 30 rokov odbornej praxe, sestrám a všetkým ďalším zdravotníckym profesiám len do 20 rokov praxe. Iný výpočet bude aj pri samotnom každoročnom zvýšení koeficientu. Čo sa udeje v praxi? Výrazne sa zhoršia vzťahy na pracoviskách, narastie demotivácia sestier a zvýši sa ich fluktuácia," skonštatovala.



Upozornila, že stabilizácii nepomôže ani zavedenie stabilizačných príspevkov pre zdravotníkov v nemocniciach. "Budú, samozrejme, zdanené a na ich získanie sa bude musieť zdravotnícky pracovník zaviazať zamestnávateľovi. Tento krok vlády teda pokladáme za úplne zbytočný," podotkla.



Komora tiež poukázala, že doriešená nie je ani problematika ambulantného sektora. "Nevzťahuje sa naň žiadne zvýšenie miezd či stabilizačný príspevok - v ambulanciách pracuje viac ako 7000 sestier," doplnila s tým, že vynechané boli aj sestry v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti alebo zariadeniach sociálnych služieb.



Dohoda Lekárskeho odborového združenia a vlády podľa nej zažehnala množstvo komplikácií, ktoré mohli nastať pri odchode lekárov z nemocníc. "Máme v živej pamäti rok 2011, keď lekári odišli. Celý systém držali tí, ktorí výpovede nepodali, teda aj sestry, záchranári a ďalší zdravotnícky personál. Ak by sa to stalo teraz, vyčerpané sestry, ktorých je extrémne málo, by to už nezvládli a začali by zomierať pacienti," dodala.



Vláda v utorok schválila návrh na zvýšenie miezd lekárov. Premiér Eduard Heger (OĽANO) avizuje tiež zavedenie stabilizačných príspevkov pre ostatných zdravotníkov v nemocniciach.