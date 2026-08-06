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SKSaPA žiada kompenzáciu pre sestry v ADOS pre sťažené podmienky
Komora žiadala zdravotné poisťovne o dočasné zohľadnenie týchto sťažených podmienok v úhradách, tie ju však podľa jej slov odmietli ako „neoprávnenú požiadavku“.
Autor TASR
Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) upozorňuje, že kritické pracovné podmienky počas extrémnych horúčav sa netýkajú len nemocničných oddelení s chýbajúcou klimatizáciou. Enormnej záťaži a prehriatiu organizmu každodenne čelia aj sestry v Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Sestry preto žiadajú od zdravotných poisťovní dočasnú kompenzáciu v úhradách za sťažené podmienky.
„V spoločnosti sa oprávnene hovorí o chýbajúcich klimatizáciách v nemocniciach, no na sestry v domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa úplne zabúda. Naše sestry trávia hodiny v autách pri teplotách nad 40 stupňov Celzia a následne vykonávajú odbornú starostlivosť v domácnostiach pacientov, kde je často rovnaké, nedýchateľné teplo. Tento neustály kolotoč teplotných šokov je ukážkou extrémne sťažených pracovných podmienok. Dočasné zvýšenie úhrady do sedem eur (v závislosti od možnosti zdravotnej poisťovne) za návštevu v rizikovom prostredí nie je žiadny luxus - sú to nevyhnutné prostriedky, ktoré by agentúram umožnili vykryť náklady na intenzívny pitný režim zamestnancov, rehydratáciu, zvýšenú záťaž vozidiel a bezpečné chladenie pri presune za pacientom,“ uviedol predseda Sekcie sestier pracujúcich v ADOS Milan Laurinc.
Komora žiadala zdravotné poisťovne o dočasné zohľadnenie týchto sťažených podmienok v úhradách, tie ju však podľa jej slov odmietli ako „neoprávnenú požiadavku“. „Je pre nás sklamaním, že poisťovne považujú našu požiadavku za neoprávnenú. Podľa nich sa definícia rizikového prostredia vzťahuje výhradne na nižší sociálny štandard klienta alebo riziko infekčných a patogénnych ochorení. To, že sestra v teréne kolabuje z tepla a jej organizmus je vystavený extrémnej záťaži v neklimatizovaných bytoch a autách, však poisťovne za riziko nepočítajú, nehovoriac o neustálom argumente chýbajúcich financií,“ dodal Laurinc.
SKSaPA v tejto súvislosti dôrazne pripomína, že naposledy zdravotné poisťovne akceptovali rizikové prostredie a príplatok za sťažený výkon povolania v domácej ošetrovateľskej starostlivosti v období pandémie COVID-19.
„Považujem za neprípustné, aby sa neustále šetrilo na základných pracovných podmienkach sestier v prvej línii. Počas covidu zdravotné poisťovne rizikové prostredie v domácej starostlivosti uznali. Dnes, keď sestry čelia extrémnym klimatickým podmienkam (do budúcna to pri klimatických zmenách lepšie nebude) a opakovaným teplotným šokom, ktoré vážne ohrozujú ich kardiovaskulárny systém a zdravie, sa poisťovne tvária, že problém neexistuje. (...) Ak systém nedokáže flexibilne reagovať a zohľadniť sťažený výkon povolania, hrozí nám ďalší odchod kvalifikovaných sestier z už tak personálne poddimenzovanej domácej starostlivosti. Žiadame preto vedenia poisťovní o prehodnotenie ich prístupu,“ podotkla prezidentka komory sestier Iveta Lazorová.
„V spoločnosti sa oprávnene hovorí o chýbajúcich klimatizáciách v nemocniciach, no na sestry v domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa úplne zabúda. Naše sestry trávia hodiny v autách pri teplotách nad 40 stupňov Celzia a následne vykonávajú odbornú starostlivosť v domácnostiach pacientov, kde je často rovnaké, nedýchateľné teplo. Tento neustály kolotoč teplotných šokov je ukážkou extrémne sťažených pracovných podmienok. Dočasné zvýšenie úhrady do sedem eur (v závislosti od možnosti zdravotnej poisťovne) za návštevu v rizikovom prostredí nie je žiadny luxus - sú to nevyhnutné prostriedky, ktoré by agentúram umožnili vykryť náklady na intenzívny pitný režim zamestnancov, rehydratáciu, zvýšenú záťaž vozidiel a bezpečné chladenie pri presune za pacientom,“ uviedol predseda Sekcie sestier pracujúcich v ADOS Milan Laurinc.
Komora žiadala zdravotné poisťovne o dočasné zohľadnenie týchto sťažených podmienok v úhradách, tie ju však podľa jej slov odmietli ako „neoprávnenú požiadavku“. „Je pre nás sklamaním, že poisťovne považujú našu požiadavku za neoprávnenú. Podľa nich sa definícia rizikového prostredia vzťahuje výhradne na nižší sociálny štandard klienta alebo riziko infekčných a patogénnych ochorení. To, že sestra v teréne kolabuje z tepla a jej organizmus je vystavený extrémnej záťaži v neklimatizovaných bytoch a autách, však poisťovne za riziko nepočítajú, nehovoriac o neustálom argumente chýbajúcich financií,“ dodal Laurinc.
SKSaPA v tejto súvislosti dôrazne pripomína, že naposledy zdravotné poisťovne akceptovali rizikové prostredie a príplatok za sťažený výkon povolania v domácej ošetrovateľskej starostlivosti v období pandémie COVID-19.
„Považujem za neprípustné, aby sa neustále šetrilo na základných pracovných podmienkach sestier v prvej línii. Počas covidu zdravotné poisťovne rizikové prostredie v domácej starostlivosti uznali. Dnes, keď sestry čelia extrémnym klimatickým podmienkam (do budúcna to pri klimatických zmenách lepšie nebude) a opakovaným teplotným šokom, ktoré vážne ohrozujú ich kardiovaskulárny systém a zdravie, sa poisťovne tvária, že problém neexistuje. (...) Ak systém nedokáže flexibilne reagovať a zohľadniť sťažený výkon povolania, hrozí nám ďalší odchod kvalifikovaných sestier z už tak personálne poddimenzovanej domácej starostlivosti. Žiadame preto vedenia poisťovní o prehodnotenie ich prístupu,“ podotkla prezidentka komory sestier Iveta Lazorová.