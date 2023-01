Komora sestier: Zmeny v starostlivosti o tehotné ženy sú len začiatkom

Bratislava 3. januára (TASR) - Zmeny v rámci starostlivosti o tehotné ženy a mamičky sú len začiatkom a stále nie sú dostačujúce. Upozornila na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) v súvislosti s novelou zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Od začiatku roka sa hradia dve návštevy pôrodnej asistentky v domácom prostredí ženy počas tehotenstva a dve návštevy následne v šestonedelí.



"Schválená novela zákona, ktorá má pomôcť matkám v období pred pôrodom a po pôrode, je vnímaná zo strany žien pozitívne. Nemyslíme si však, že dve návštevy v predpôrodnom a dve návštevy v popôrodnom období sú dostačujúce, preto tento krok považujeme iba za začiatok potrebných zmien, po ktorých volajú nielen pôrodné asistentky, ale aj samotné ženy," uviedla viceprezidentka SKSaPA pre pôrodnú asistenciu Adriana Nemčoková.



SKSaPA upozornila, že pôrodné asistentky by mohli tehotným a mamičkám pomáhať viac, ako im to umožňujú zákony. "Vyše dve desaťročia komora upozorňuje na skutočnosť, že pôrodné asistentky na Slovensku nemajú možnosť v plnom rozsahu uplatňovať kompetencie tak, ako to vyplýva z ich vzdelania, skúseností a platnej legislatívy, čo mnohé pôrodné asistentky odrádza od tejto práce," skonštatovala prezidentka komory Iveta Lazorová.



Povolanie by podľa komory zatraktívnilo presunutie starostlivosti do prirodzeného sociálneho prostredia. V súčasnosti na Slovensku pracuje asi 1600 pôrodných asistentiek, pričom väčšina z nich v nemocničných zariadeniach. "V teréne, teda v komunite či v primárnej sfére, ich pracuje veľmi málo. Predpokladáme, že o takýto typ práce by záujem určite bol, viaceré pôrodné asistentky, ktoré majú dostatok skúseností a odborných vedomostí, by túto prácu privítali, treba však nastaviť vyhovujúce podmienky," dodala Lazorová.