SKSaPA kritizuje návrh zvýšenia miezd sestier a pôrodných asistentiek

Bratislava 14. septembra (TASR) - Sestry a pôrodné asistentky nesúhlasia s predstaveným návrhom na zvýšenie ich platov. Nepovažujú ho za dostatočný. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) preto vyzvala k prehodnoteniu návrhu a férovému dialógu vlády so zástupcami komory.



Poukázala na prieskum, ktorý nechala zrealizovať po zverejnení návrhu. "Z 2433 sestier a pôrodných asistentiek sa nesúhlasne vyjadrilo viac ako 80 percent respondentov," skonštatovala v otvorenom liste, ktorý poskytla TASR. Je to podľa komory jasná deklarácia nesúhlasu.



Sestry a pôrodné asistentky okrem iného kritizujú, že si spomedzi všetkých zdravotníkov neprilepšia najviac, ako sa avizovalo. "Nenapĺňajú sa tým deklarované sľuby vlády, že pre nedostatok sestier a pôrodných asistentiek je potrebné ich mzdy výrazne zvýšiť," doplnila SKSaPA.



Vláde tiež vyčítajú, že sa zvyšovanie platov netýka sestier a pôrodných asistentiek v ambulanciách či sestier v agentúrach domácej starostlivosti a v zariadeniach sociálnych služieb. Upozorňujú, že systém odmeňovania nepočíta s mladými sestrami a absolventami ošetrovateľstva.



Súčasný návrh podľa komory nereflektuje požiadavky sestier. Vyzvala preto premiéra Eduarda Hegera, ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO) a šéfa rezortu zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby ho prehodnotili. Navrhuje, aby sa koeficient minimálnej mzdy sestrám bez praxe zvýšil viac, ako ponúka vláda, a to z 0,89- na 1,15-násobok priemernej mzdy a sestrám so špecializáciou z 1,06- na 1,3-násobok.