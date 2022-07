Crmoman: Dôležité je, či sa nadviaže na zvyšovanie platov v roku 2024

Bratislava 14. júla (TASR) – Dôležité je, či sa nadviaže na zvyšovanie platov v školstve aj v roku 2024 v podobnej výške. Pre TASR to v reakcii na dohodnutú valorizáciu platov v školstve uviedol prezident Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman. Poukázal i na to, že nejde o splnenie predvolebných sľubov.



"Keď si porovnáme to, ako chce táto vláda zvýšiť platy v školstve za celé svoje obdobie s prechádzajúcou vládou, tak výrazne za ňou zaostáva," skonštatoval Crmoman. Myslí si, že sa nedá tiež hovoriť o zvyšovaní atraktivity učiteľského povolania, ale skôr o dorovnaní, čo sa týka inflácie a zvyšovania životných nákladov.



Tento rok je kritický a podľa prezidenta SKU dohodnuté zvyšovanie platov v školstve neovplyvní odchod učiteľov zo školstva. "Celkovo to považujeme za nesystémové riešenie. Navrhli sme, aby vláda dala zvyšovanie platov zamestnancov do ústavného zákona, aby sme boli už odľahčení od nálad politikov," poznamenal Crmonan. Ako dodal, nastaviť to napríklad tak, že plat začínajúceho učiteľa sa bude odvíjať od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, teda tak, ako to sľubovali pred voľbami.



V školstve dôjde k valorizácii platov od 1. januára 2023 o desať percent. Následne od septembra 2023 to bude 12 percent. Týkať sa to bude pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva, učiteľov vysokých škôl, vedeckých a výskumných pracovníkov. Nepedagogickým zamestnancom sa tarifné platy od januára zvýšia o sedem percent, v septembri 2023 o ďalších desať percent. Na jeseň dostanú zamestnanci v školstve tiež 500-eurový jednorazový príspevok.