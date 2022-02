SKU: Je bežné, že v jednom dni pedagóg učí online, offline aj hybridne

Bratislava 3. februára (TASR) – V posledných týždňoch je bežné, že v jednom dni pedagóg učí jednu hodinu online, ďalšiu offline a následne aj hybridne. Pre TASR to potvrdila viceprezidentka Slovenskej komory učiteľov (SKU) Soňa Puterková v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou na Slovensku, ktorá sa dotýka aj vyučovania v školách.



"K tomu ešte tento učiteľ zastupuje tých, ktorí sú chorí alebo v karanténe," povedala Puterková. V niektorých školách využívajú podľa jej slov aj možnosť obrátenej dištančnej výučby (učiteľ učí z domu a trieda je v škole), aby sa zabezpečila kvalita vzdelávacieho procesu.



"Do učební, kde je to potrebné, sa priebežne presúvajú kamery, slúchadlá, prípadne ďalšia technika, pretože mnohé školy stále nie sú na túto situáciu dostatočne vybavené," skonštatovala viceprezidentka SKU. Stresujúce je podľa nej aj to, že učiteľ často nevie, ako sa situácia počas dňa vyvinie a musí byť preto pripravený na všetky možnosti.



Viaceré učiteľky pre TASR potvrdili, že po vianočných prázdninách, keď sa žiaci vrátili naspäť do škôl, sa situácia postupne zhoršuje a čoraz viac žiakov sa dostáva do karantény. Pribúda aj počet pozitívnych zamestnancov škôl. Zároveň sa učiteľky zhodli na tom, že vyučovať žiakov v triede prezenčne a zároveň aj tých, ktorí sú doma a vzdelávajú sa dištančne, je dosť zložité.



Psychiku učiteľov podľa Puterkovej mimoriadne zhoršuje i fakt, že ani napriek tejto záťaži sa vláda učiteľmi nezaoberá a ich oprávnené nároky s prehľadom ignoruje. "Pri aktuálnej inflácii a medziročnom raste priemernej mzdy v hospodárstve je kolektívna zmluva vlády s odbormi skôr výsmechom než príspevkom k atraktivite našej profesie," dodala.



Prezenčne sa v školách vzdeláva okolo 79 percent tried, potvrdila v stredu (2. 2.) štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlana Síthová. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že doteraz rástol v školstve počet prípadov tak ako v iných odvetviach, momentálne stagnuje. "Budúci týždeň bude významný z pohľadu, či stagnácia bude pokračovať alebo sa prejaví, že sme dosiahli zlom a bude počet prípadov klesať," povedal.



Šéf rezortu školstva je naklonený aj tomu, aby sa po vzore zahraničia aj u nás vzťahovala karanténa len na pozitívne testovaného žiaka. Upozorňuje pri tom na to, že karanténa mladších žiakov v súčasnom nastavení spôsobuje veľký výpadok rodičov z práce.