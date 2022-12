SKU: Ministerstvo nechalo školstvo v roku 2022 fungovať voľným spádom

Bratislava 21. decembra (TASR) - Ministerstvo školstva v roku 2022 nechalo školstvo fungovať voľným spádom. Nové vedenie ministerstva na jeseň nastúpilo do potápajúcej sa lode. Vzhľadom na dlhodobý vývoj situácie v školstve na Slovensku tento rok nebol ničím iný, prekvapujúci ani výnimočný. V hodnotení roka 2022 to uviedol prezident Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman.



"Školstvo sa konštantne hýbe iba vďaka jednotlivcom v školách napriek akémukoľvek ministrovi a reformám. Len vďaka nim systém vzdelávania ešte neskolaboval. Zotrvanie týchto posledných mohykánov v školstve je však už v mnohých prípadoch v záverečnej fáze," skonštatovala SKU. Zároveň poukázala SKU na to, že zamestnancom v školách v dôsledku inflácie od roku 2020 neustále klesajú reálne platy "aj napriek zahanbujúcim (zá)platovým percentám na umlčanie vášní, takže školské profesie patria naďalej k najhoršie plateným profesiám s vysokoškolským vzdelaním v SR."



SKU skritizovala aj bývalé vedenie rezortu školstva. "Tablety za 50 miliónov eur sa nedostali do škôl, hoci okrem nich by sme ešte viac potrebovali odborníkov do inkluzívnych tímov v školách. Mnohé školy sú preplnené, prvácke triedy majú navýšené počty, bez asistentov a podporného personálu. V kombinácii s pandémiou a vojnou je to živná pôda pre šikanu a rizikové javy," tvrdí komora učiteľov. Podpora ukrajinských detí bola podľa komory absolútne nezvládnutá. Ministerstvo školstva podľa SKU nepomohlo k zamestnávaniu ukrajinských učiteľov a psychológov ani metodickou či poradenskou činnosťou.



"Ministerstvo spustilo viacero reforiem, ale žiadna nie je odborne pripravená, dobre načasovaná, finančne a personálne krytá či implementovateľná. Ani transformácia poradenských zariadení, kurikulárna reforma, ani vzdelávanie učiteľov v pláne obnovy. Nič nie je pripravené na 100 percent. Je to pravdaže aj dôsledok dlhodobého neblahého trendu, v rámci ktorého vláda neinvestuje do posilnenia odborných školských disciplín v praxi, ich sieťovania a garantovania potrebných zmien," kritizuje SKU. Namiesto toho sa podľa nej donekonečna opakuje scenár, v ktorom ministerstvo a jeho priamo riadené organizácie iba formálne deklarujú záujem o dianie v praxi, tváriac sa, že tvoria zmeny zdola. SKU neustále opakuje, že pokiaľ nebudú vyriešené základné potreby škôl, financovanie rezortu a zabezpečené dôstojné platy, tak žiadna reforma nebude úspešná.