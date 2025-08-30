< sekcia Slovensko
SKU: Nový školský rok prinesie najväčšiu nádielku legislatívnych zmien
V súvislosti s platovým ohodnotením učiteľov, ktoré bude v septembri a januári tohto školského roka navýšené, skonštatoval, že bude sotva kopírovať enormné navýšenie cien a infláciu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. augusta (TASR) - Nový školský rok prinesie asi najväčšiu nádielku legislatívnych zmien snáď aj od vzniku Slovenskej komory učiteľov (SKU). Takže školy i celý školský systém čaká množstvo zmien, pričom ich následky ešte nebudú mať taký zásadný dosah na tento školský rok, ale rozhodne to prinesie aj veľa neistoty až únavu do škôl. Tie sú veľmi vyčerpané z neustálych zmien, ktoré sa dejú posledných 20 rokov neustále. Pre TASR to uviedol Viktor Križo zo SKU.
V súvislosti s platovým ohodnotením učiteľov, ktoré bude v septembri a januári tohto školského roka navýšené, skonštatoval, že bude sotva kopírovať enormné navýšenie cien a infláciu. „O posilnení atraktivity nie je ani reč a vláda neprijala žiadne opatrenie, aby investovala do vzdelávania vyšší hrubý domáci produkt na úroveň EÚ,“ kritizoval Križo. To podľa neho bude mať za následok ďalšie odchody nielen učiteľov dôchodcov, ale aj mladých.
Zásadnou témou nového školského roka bude podľa Križa intenzívna príprava na definitívne spustenie kurikulárnej reformy od septembra 2026. „Všetky základné školy sa musia počas tohto školského roka pripraviť na túto historickú zmenu. Zatiaľ nevyzerá, že by školstvo bolo na túto reformu pripravené, nevidíme kvalitné vzdelávania pre učiteľov, materiály, učebné texty. Školy na reformu nie sú pripravené a vnímame, že ministerstvo financuje desiatkami miliónov úzko vymedzený (aktuálne finančne neudržateľný) projekt Regionálnych centier podpory učiteľov, ktorý zastrešuje mentoringom a podporou sotva desať percent učiteľov v SR,“ poukázal.
Pozornosť upriamil aj na príliv tisícov dlhodobo nezačlenených detí z Ukrajiny do škôl. Štát podľa neho nemá k septembru 2026 pripravené nič. Ako doplnil, napriek zavedeniu povinnej školskej dochádzky dôjde k zníženiu normatívu na tieto deti. „Odhady hovoria, že možno aj dvoj- až trojnásobok doterajších ukrajinských detí na Slovensku ešte nie je začlenených. Ak by tieto deti prišli do slovenských škôl, nemáme pripravené pre nich žiadne podmienky - ani podpora 350- až 600-hodinových jazykových kurzov/adaptačných tried, ani psychosociálnu podporu, či už priamo v škole alebo v centrách poradenstva a prevencie,“ upozornil.
Tento školský rok je podľa neho zároveň posledným pred zavedením veľkej reformy inklúzie v školách, a to reformy podporných opatrení, keď štát od septembra 2026 musí zaviesť podporné opatrenia pre všetky deti, ktoré to potrebujú, bez rozdielu. To sú asistenti, školské podporné tímy, doučovanie, jazykové kurzy pre cudzincov, kompenzačné pomôcky, osobných asistentov a podobne. „Ministerstvo v príprave tejto politiky opäť pokuľháva, nová stratégia a metodika financovania nielenže nie je pripravená, ale v mnohých veciach ministerstvo nemá dáta ani odborné kapacity na to. Pri konsolidácii zároveň hrozí, že sa bude šetriť vlastne na deťoch, ktoré sú budúcnosťou tejto krajiny,“ dodal Križo pre TASR.
V súvislosti s platovým ohodnotením učiteľov, ktoré bude v septembri a januári tohto školského roka navýšené, skonštatoval, že bude sotva kopírovať enormné navýšenie cien a infláciu. „O posilnení atraktivity nie je ani reč a vláda neprijala žiadne opatrenie, aby investovala do vzdelávania vyšší hrubý domáci produkt na úroveň EÚ,“ kritizoval Križo. To podľa neho bude mať za následok ďalšie odchody nielen učiteľov dôchodcov, ale aj mladých.
Zásadnou témou nového školského roka bude podľa Križa intenzívna príprava na definitívne spustenie kurikulárnej reformy od septembra 2026. „Všetky základné školy sa musia počas tohto školského roka pripraviť na túto historickú zmenu. Zatiaľ nevyzerá, že by školstvo bolo na túto reformu pripravené, nevidíme kvalitné vzdelávania pre učiteľov, materiály, učebné texty. Školy na reformu nie sú pripravené a vnímame, že ministerstvo financuje desiatkami miliónov úzko vymedzený (aktuálne finančne neudržateľný) projekt Regionálnych centier podpory učiteľov, ktorý zastrešuje mentoringom a podporou sotva desať percent učiteľov v SR,“ poukázal.
Pozornosť upriamil aj na príliv tisícov dlhodobo nezačlenených detí z Ukrajiny do škôl. Štát podľa neho nemá k septembru 2026 pripravené nič. Ako doplnil, napriek zavedeniu povinnej školskej dochádzky dôjde k zníženiu normatívu na tieto deti. „Odhady hovoria, že možno aj dvoj- až trojnásobok doterajších ukrajinských detí na Slovensku ešte nie je začlenených. Ak by tieto deti prišli do slovenských škôl, nemáme pripravené pre nich žiadne podmienky - ani podpora 350- až 600-hodinových jazykových kurzov/adaptačných tried, ani psychosociálnu podporu, či už priamo v škole alebo v centrách poradenstva a prevencie,“ upozornil.
Tento školský rok je podľa neho zároveň posledným pred zavedením veľkej reformy inklúzie v školách, a to reformy podporných opatrení, keď štát od septembra 2026 musí zaviesť podporné opatrenia pre všetky deti, ktoré to potrebujú, bez rozdielu. To sú asistenti, školské podporné tímy, doučovanie, jazykové kurzy pre cudzincov, kompenzačné pomôcky, osobných asistentov a podobne. „Ministerstvo v príprave tejto politiky opäť pokuľháva, nová stratégia a metodika financovania nielenže nie je pripravená, ale v mnohých veciach ministerstvo nemá dáta ani odborné kapacity na to. Pri konsolidácii zároveň hrozí, že sa bude šetriť vlastne na deťoch, ktoré sú budúcnosťou tejto krajiny,“ dodal Križo pre TASR.