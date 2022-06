SKU odovzdala vláde mená učiteľov, ktorí odchádzajú zo škôl

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenská komora učiteľov (SKU) odovzdala vláde vo štvrtok počas posledného dňa školského roka 2021/2022 symbolicky okolo 200 vizitiek, ktoré obsahujú mená a odkazy tých učiteľov a zamestnancov, ktorí odchádzajú zo školstva. Od ministra školstva žiadajú, aby neodkladne na vládu predložil zákon, v ktorom bude návrh na zvyšovanie platov. Zároveň ho SKU vyzvala, aby schválenie takto formulovaného zákona podmienil svojou demisiou.



Túto požiadavku vníma SKU podľa svojho prezidenta Vladimíra Crmomana ako jedinečnú šancu pre zodpovedného predstaviteľa rezortu školstva, ktorý v prospech zamestnancov škôl doteraz nič významné nepresadil. "Už druhý rok sme svedkami výhovoriek na ministra financií, preto hodnotíme jeho celkovú činnosť pre školstvo ako mimoriadne nedostatočnú," povedal člen SKU Viktor Križo. Zákon by mal podľa Crmomana obsahovať len to, čo im sľubovali politici. "Aby nástupný plat učiteľa dosahoval výšku priemernej mzdy za posledné dostupné obdobie, by dnes bolo potrebné zvýšiť platové tarify o 32 percent," uviedol prezident SKU.







Inštitút vzdelávacej politiky nedávno zverejnil, že do roku 2025 môže chýbať takmer 8600 učiteľov. Pracovné portály podľa Crmomana hlásia za posledných päť rokov rekordný nárast pracovných ponúk, ktoré uverejnili školy. "Aktuálny počet voľných miest na portáli Edujobs sa blíži k dvom tisícom," uviedol Crmoman s tým, že nejde ešte o všetky ponuky. Križo poukázal na to, že sa s ministrom školstva stretli nedávno, pričom hovorili o atraktivite učiteľského povolania a ďalších profesií v školstve. Činnosť ministerstva v tomto smere označil za nedostatočnú.



Michal Tlelka, ktorý po desiatich rokoch učenia dáva výpoveď, konštatuje, že práca učiteľa ho veľmi napĺňa, no hypotéku mu nezaplatí. Poukázal na to, že od začiatku počúval o tom, že sa situácia v súvislosti s platmi v školstve zlepší, ale za desať rokov sa tak nestalo. "Obrovská záťaž zo stresu a povinností sa odrazila na mojom zdraví. A potom vám príde na účet výplata, ktorá by sa skôr dala nazvať vreckovým," opisuje svoj dôvod odchodu zo školstva po dvoch rokoch práve odchádzajúca učiteľka Michaela Gálová. Ako dodala, keby sa situácia v školstve zmenila, bola by ochotná sa vrátiť učiť.