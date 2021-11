SKU rešpektuje názor odborníkov k prerušeniu prezenčného vyučovania

Bratislava 9. novembra (TASR) – Slovenská komora učiteľov (SKU) rešpektuje názor odborníkov. Tí tvrdia, že v školách s výrazným počtom tried v karanténe by sa mala ukončiť prezenčná výučba a dočasne sa má prejsť na dištančnú. Ako pre TASR uviedol prezident SKU Vladimír Crmoman, rozhodnutia odborníkov by sa mali rešpektovať v každej oblasti.



"Semafor je do istej miery dobrá vec, ale vždy musí zvíťaziť zdravý rozum. Vždy treba vnímať aj aktuálnu situáciu v danej oblasti, regióne a rešpektovať rozhodnutia odborníkov, ktorí vedia vyhodnotiť situáciu na základe dát a toho, ako sa to vyvíja," povedal Crmoman. V súčasnosti sú na pedagogických a odborných zamestnancov škôl podľa prezidenta SKU vyvíjané zvýšené nároky. Poukázal na to, že v materských školách majú stále väčší výpadok detí či na fakt, že škôlky navštevujú často aj choré deti.



Crmoman priblížil aj situáciu v základných školách, predovšetkým v čiernych okresoch. Tvrdí, že mnoho zamestnancov škôl je z dôvodu ochorenia COVID-19 v karanténe a učitelia musia za seba suplovať hodiny. Poukázal na to, že takisto učitelia musia vykonávať aj veci, ktoré predtým nerobili. Ide napríklad o rôzne štatistiky, komunikáciu s rodičmi v prípade, že je niektoré z detí nakazené či rozdávanie samotestov.



Konzílium odborníkov pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku navrhlo uplynulý týždeň školám s výrazným počtom tried v karanténe ukončiť prezenčnú výučbu. Členka konzília Elena Prokopová pripomenula, že už v súčasnom školskom automate sa hovorí, že regionálny úrad verejného zdravotníctva môže rozhodnúť o zatvorení školy. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) tvrdí, že dočasné zatvorenie škôl v bordových a čiernych okresoch zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku nevyrieši. Kto môže situáciu zlepšiť, sú dospelí, a to zaočkovaním sa proti ochoreniu COVID-19.