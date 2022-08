Komora učiteľov: Školy čaká mimoriadne ťažký nástup v septembri

Bratislava 16. augusta (TASR) - Školy čaká mimoriadne ťažký nástup v septembri. Pre TASR to uviedol Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov (SKU).



Otázne je, kto bude viesť rezort školstva od septembra. "Prežívame veľkú neistotu, kto bude tento horúci rezort viesť a niesť zodpovednosť za mnohé kritizované kroky, ktoré ministerstvo dlhodobo nezvláda, ako sme upozornili na konci školského roka," povedal Križo. Situácia okolo začleňovania detí z Ukrajiny je podľa neho mimoriadne vážna.



Podľa Križa školy čaká energetická kríza, ktorá nie je doriešená. Poukázal aj na vážne následky pandemickej situácie na duševné zdravie detí a učiteľov.



V súvislosti s fungovaním škôl od septembra, ktoré začnú školský rok bez zásadných obmedzení, Križo uviedol, že SKU sa aj počas pandémie v tejto téme vždy stavala na stranu odborníkov, lekárov a epidemiológov a tiež ministerstva školstva. "Ak minister v súčinnosti s odborníčkou rezortu školstva pre zdravotníctvo Elenou Prokopovou uznali tento postup za správny, veríme, že mali dostatočné dáta a odbornosť na takéto vyjadrenie. My v tejto chvíli nevieme predvídať, aká vážna bude situácia," priblížil Križo. Poznamenal, že väčšina učiteľov sa dala zaočkovať. "Zdá sa nám v tejto fáze po veľmi ťažkých rokoch vrátane vysokého prílevu žiakov z Ukrajiny, aby sme opätovne školy preťažovali propandemickými postupmi, ako náročné," uzavrel Križo.



V novom školskom roku 2022/2023 budú školy fungovať ako v čase pred pandémiou ochorenia COVID-19, a to bez zásadných obmedzení. Do lavíc zasadnú žiaci bez nutnosti nosenia rúšok a respirátorov, izolácia bude len pre pozitívnu osobu. Riaditeľ školy bude mať v prípade zlej pandemickej situácie možnosť zatvoriť triedu na päť dní alebo vyhlásiť chrípkové prázdniny. v prípade zmeny bude rezort školstva na aktuálnu situáciu reagovať.