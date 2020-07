SLOVENSKÁ KOMORA UČITEĽOV: Kvalita vzdelávania v školstve je ohrozená

Bratislava 29. júla (TASR) – Kvalita vzdelávania v školstve je vážne ohrozená, tvrdí Slovenská komora učiteľov (SKU). Ako TASR informoval Vladimír Crmoman zo SKU, zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch mal v septembri 2019 priniesť zvýšenie kvality vzdelávania pedagógov, avšak dodnes sa tak nestalo.



Komora v novembri 2019 upozornila, že zákon zmrazí vzdelávací systém učiteľov a na dlhú dobu znemožní profesijný rozvoj pedagogických i odborných zamestnancov školstva. "Tento školský rok sa nezrealizovalo žiadne akreditované inovačné vzdelávanie pre učiteľov podľa nového zákona. Na konci tohto školského roka a do dnešného dňa máme len minimum akreditovaných organizácií, ktoré môžu vzdelávať učiteľov," uviedla SKU. Doplnili, že komisia pre profesijný rozvoj začala fungovať až v apríli. "Vytvorená bola mimoriadne netransparentne. Výber členov, štatút a fungovanie tejto komisie sa uskutočnili bez účasti relevantných organizácií zastupujúcich pedagógov," tvrdí komora.



Atraktivita učiteľského povolania sa nezvýši, upozorňuje na to SKU. "Vzhľadom na aktuálny stav profesijný rast nie je možný, finančný rast je od septembra 2019 vzhľadom na nový zákon tiež blokovaný. Jedinou možnosťou zvýšenia platovej tarify pre pedagógov po splnení podmienky praxe je takzvané atestačné konanie, ktorým pedagóg dokazuje svoje profesijné kompetencie pre daný kariérový stupeň," poznamenala SKU. Atestáciu doteraz v Metodicko-poradenskom centre od septembra 2019 získalo podľa informácií komory len desať žiadateľov.



Komora si váži snahu ministra zavádzať inovácie, nové metódy práce, upravovať obsah vzdelávania, umožniť slovne hodnotiť žiakov, otvoriť trh učebníc či podporiť online vzdelávanie. "Všetky inovácie stoja na kvalitnom a motivovanom učiteľovi, ktorého podporu prisľúbil minister školstva zabezpečiť z prichádzajúcich európskych fondov. Ak sa nezmení prístup, veľká časť sľubovaného balíka môže ľahko skončiť v koši," tvrdia zástupcovia SKU. Ako doplnili, od roku 2009 rezort školstva čerpal desiatky miliónov eur na zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania v takzvanom kreditovom systéme vzdelávania učiteľov, ktorý nahradil 1. septembra 2019 príplatok za profesijný rozvoj. "Ministerstvo plánuje čerpať ďalšie stovky miliónov eur so systémom vzdelávania v nekvalitne nastavenom zákone, s netransparentne vytvorenou komisiou pre akreditáciu a s nereformovanými organizáciami," uzavrela SKU.