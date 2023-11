Slovenská komora učiteľov vyzýva Druckera, aby preskúmal financovanie

Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovenská komora učiteľov (SKU) vyzýva šéfa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby preskúmal financovanie priamo riadených inštitúcií vo svojom rezorte. Poukázali pritom na vysoké odmeňovanie vybraných vedúcich zamestnancov v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVaM). Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol prezident SKU Vladimír Crmoman.



"V súčasnosti sú školy na tom tak, že mnohí majú ledva na to, aby kúrili a svietili, preto je pre nás zarážajúce, čo sme zistili prostredníctvom infozákona. Pozreli sme sa na tri inštitúcie - NIVaM, Štátnu školskú inšpekciu (ŠŠI) a Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)," uviedol prezident SKU. Porovnanie ukázalo, že platy v NIVaM sú v priemere o tisíc eur vyššie ako v ŠŠI alebo ŠIOV a niektorí vedúci zamestnanci zarábajú o 1500 eur viac ako riaditelia v ŠŠI alebo ŠIOV. Dodal, že riaditeľ NIVaM pritom poberá plat aj inde.



Crmoman zdôraznil, že priemerný plat niektorých vedúcich zamestnancov v NIVaM za posledných 12 mesiacov je zhruba 5000 eur za mesiac. Na odmeny vedúcich zamestnancov NIVaM sa podľa jeho slov za rok minulo asi 370.000 eur, pričom zamestnanci ŠIOV a ŠŠI majú odmeny rádovo takmer desaťkrát nižšie. "Je to pre nás veľmi zvláštne, že sú tu takéto veľké rozdiely a že tak veľa financií ide do týchto platov hlavne v situácii, keď sa učitelia búria s platmi, ktoré sú oveľa nižšie ako ich všetkých vysokoškolsky vzdelaných kolegov," uviedol s tým, že NIVaM si zároveň neplní dobre svoje povinnosti.



Komora učiteľov vyzýva Druckera, aby preveril financovanie týchto inštitúcií vo svojom rezorte a viac peňazí sa dostávalo do podfinancovaných škôl a školských zariadení. Taktiež požadujú transparentné a odborné výberové konania pre nominácie úradníkov na MŠVVaŠ a jeho organizácie.