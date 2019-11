Skupina Aya sa stala víťazom tohtoročnej súťaže beatového festivalu

Bratislava 9. novembra (TASR) - Skupina Aya zo Žiliny sa stala víťazom tohtoročného finále súťaže Československého beatového festivalu, ktoré sa uskutočnilo v piatok 8. novembra v brnianskom Sono Centre. Na druhom mieste skončila skupina Bluesberg z Olomouca, na tretej pozícii kapela Souperman z Brna. Na štvrtom mieste sa umiestnila skupina Particles z Trenčína.



O výsledkoch rozhodovala porota v zložení spevák Luděk Minka, producent Miroslav Jandora, bubeník skupiny Synkopy 61 Jiří Rybář, bubeník skupiny Buty Richard Kroczek, hudobník, režisér a spisovateľ Jiří Vondrák, gitarista skupiny Blue Night Jan Vrba, hudobný publicista Václav Hnátek, hudobník Luboš Javůrek a dramaturg festivalu Ivan Rössler, ktorý informáciu pre TASR poskytol.



Skupina Aya si zahrá na koncerte legiend 28. marca v pražskej Lucerne spoločne s Michalom Prokopom a Framus Five, Romanom Dragounom a skupinou Futurum, skupinou Laura a její tygři, skupinou Precedens, formáciou Vítkovo kvarteto a bratislavskými Bullet Holes.



Skupina Aya je na scéne od roku 1992. V októbri 1994 vydala debutový album Aj ty, AYA?!. Hitmi z neho boli skladby Svet krásnych žien, Baby kakavové a Malý princ. V júni 1997 vydali druhý album Jé, jé, jé... a v máji 2000 vydali tretí album Try. V decembri 2011 vydali kompilačný album Aya – 20 rokov v zayatí, ktorý vyšiel pri príležitosti 20. výročia účinkovania kapely. Veľkým koncertom na Mariánskom námestí v Žiline 13. septembra 2017 oslávili 25 rokov účinkovania na hudobnej scéne. V auguste 2018 zverejnili na Youtube filmový dokument Aya 25 rokov na scéne.



Prvý Československý beatový festival sa uskutočnil v roku 1967. Vystúpili na ňom také hviezdy ako Olympic, Framus Five, Synkopy 61, The Primitives Group a Prúdy. Rok nato sa uskutočnil druhý ročník. Po 50 rokoch festival obnovili, slovenskú scénu zastupoval Pavol Hammel so skupinou Prúdy.