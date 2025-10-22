< sekcia Slovensko
Skupina Central Groove Project vydáva debutový album Svoja tvár
Highlightom albumu je titulná pieseň Svoja tvár, ktorá sa dočkala aj videoklipu - je modernou a silnou skladbou s textom od Martina Sarvaša, hovoriacou o ceste k vlastnej autenticite.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Slovenská kapela Central Groove Project prichádza so svojím dlho očakávaným debutovým albumom Svoja tvár, ktorý prináša desať skladieb spájajúcich soft-rock s prvkami popu a funku. Kapela stavia na autentickom zvuku, dominantnom klavíri a energickej rytmike, pričom texty hovoria o identite, vzťahoch a každodenných emóciách. Informoval o tom manažment skupiny.
Highlightom albumu je titulná pieseň Svoja tvár, ktorá sa dočkala aj videoklipu - je modernou a silnou skladbou s textom od Martina Sarvaša, hovoriacou o ceste k vlastnej autenticite. „Bol som sám prekvapený, ako táto pieseň spojila celý album s piesňami rôznych žánrov do jedného celku - debutového albumu, kde kapela hľadá svoju tvár a zvuk,“ hovorí spevák a klavirista Martin Činčura.
Medzi ďalšie výrazné momenty patrí skladba Nevinné stretnutie, ocenená za Najlepší text v súťaži Košický zlatý poklad 2022. Atmosféru albumu dopĺňajú hostia vrátane trubkára Ondreja Jurášiho, dychov, sláčikov, gitary a perkusií. Textár Martin Sarvaš zároveň dodal projektu ďalšiu autorskú dimenziu.
Highlightom albumu je titulná pieseň Svoja tvár, ktorá sa dočkala aj videoklipu - je modernou a silnou skladbou s textom od Martina Sarvaša, hovoriacou o ceste k vlastnej autenticite. „Bol som sám prekvapený, ako táto pieseň spojila celý album s piesňami rôznych žánrov do jedného celku - debutového albumu, kde kapela hľadá svoju tvár a zvuk,“ hovorí spevák a klavirista Martin Činčura.
Medzi ďalšie výrazné momenty patrí skladba Nevinné stretnutie, ocenená za Najlepší text v súťaži Košický zlatý poklad 2022. Atmosféru albumu dopĺňajú hostia vrátane trubkára Ondreja Jurášiho, dychov, sláčikov, gitary a perkusií. Textár Martin Sarvaš zároveň dodal projektu ďalšiu autorskú dimenziu.