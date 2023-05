Skupina Elán sa vráti do najväčšej českej a slovenskej haly

Bratislava 9. mája (TASR) - Jedna z najpopulárnejších československých kapiel Elán od roku 2018 nekoncertujte. Na budúci rok však odohrá dva halové koncerty. V piatok 20. septembra 2024 vystúpi v O2 aréne v Prahe a o týždeň neskôr v TIPOS aréne – Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.



Ojedinelý návrat na pódiá má výnimočný dôvod – oslavy 70. narodenín speváka a basgitaristu Joža Ráža a speváka a hráča na klávesy Vaša Patejdla. Obaja pred päťdesiatimi piatimi rokmi kapelu zakladali. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.



"Fanúšikovia, ktorí milujú hudbu Elánu, dostávajú unikátnu možnosť zažiť kapelu ešte dvakrát naživo. A to napriek tomu, že väčšina z nich v to ani nedúfala. Skupina totiž ohlásila koniec svojej koncertnej kariéry. Páni ale stále majú elán na rozdávanie a chcú sa oň podeliť s poslucháčmi a osláviť tak narodeniny. Fanúšikovia si budú môcť s Elánom zaspievať skladby, ktoré ich sprevádzali veľkou časťou života," hovorí manažér Elánu Michal Čimera. Dodáva, že kapela neplánuje ďalšie koncerty.



Elán odohral posledné turné v roku 2018. Veľkolepé československé halové a open air koncerty sa skončili vo vypredanej pražskej O2 aréne. Kapela sa rozrástla o dychovú sekciu, sláčiky aj vokalistky. Jožo Ráž vtedy vyhlásil, že chce skončiť na vrchole slávy. Pripustil, že by sa mohol s muzikantmi ešte niekde objaviť, ak k tomu bude skutočne výnimočný dôvod.



Skupina Elán vznikla v roku 1968. Vydala pätnásť štúdiových albumov, päť anglických a viacero kompilácií. Za ich predaje získala kapela 25 platinových platní. Koncert na Letnej si nenechalo ujsť 80 tisíc fanúšikov. Československé legendy v roku 2007 vypredali aj Carnegie Hall v New Yorku. Piliermi kapely sú Jožo Ráž (spev, basgitara), Jano Baláž (spev, gitara) a Vašo Patejdl (klávesy, spev), ktorí spoločne skladajú piesne.