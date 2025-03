Skupina IMT Smile odohrá v Banskej Štiavnici tri koncerty

Bratislava 30. marca (TASR) - Skupina IMT Smile ani v tomto roku nevynechá v koncertnom pláne Banskú Štiavnicu. Pripravili si tri koncerty a každý z nich venujú inej téme. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Už 24. mája budú súčasťou pocty štiavnickému rodákovi, významnému svetovému fotografovi Dežovi Hoffmannovi. Tento rok sa v spolupráci s Rodným domom Deža Hoffmanna uskutoční už štvrtý ročník spomienky, a to k 113. výročiu jeho narodenia. IMT Smile tak do svojho koncertného programu zaradia v rámci koncertu aj piesne skupiny The Beatles.



Na začiatku prázdnin - 4. júla - zaznie po 27 rokoch album Valec opäť celý a naživo. Valec a jeho rozšírená verzia Valec Extra priniesli piesne kapely ako Ľudia nie sú zlí, Veselá pesnička, Čo ak, Nepoznám, Vrany či Nedá sa ujsť. Všetko piesne, ktoré sa vtedy okamžite stali hitmi a dodnes nimi sú.



Tretí koncert 2. augusta prinesie prierez celou tvorbou skupiny. V programe IMT Smile / Best Of / Najväčšie hity tak Tásler a spol. odohrajú svoje najznámejšie piesne.



Letné koncerty IMT Smile v amfiteátri Banská Štiavnica sú známe svojou skvelou atmosférou, keď si piesne návštevníci spievajú spoločne ešte dlho do noci. Túto jedinečnú atmosféru koncertov zachytila skupina aj na albume Banská Štiavnica Live, ktorý vydala v máji minulého roka. Album v podobe knižky je doplnený bohatým bookletom s množstvom fotografií a spomienok na jedinečné miesto koncertov.



Ďalším prekvapením pre fanúšikov skupiny je vstupenka Meet & Greet. Tá ponúka exkluzívnu možnosť osobného stretnutia so skupinou, byť súčasťou zvukovej skúšky pred koncertom a takisto získať od skupiny špeciálny balíček.