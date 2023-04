Skupina Katapult vydáva nový album Nostalgia

Bratislava 17. apríla (TASR) - Oldřich Říha a jeho legendárny Katapult vydávajú štúdiovú novinku. Pod titulom Nostalgia vychádza na CD, LP a digitálnych službách v týchto dňoch, takmer sedem rokov od posledného albumu Kladivo na život. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Nový štúdiový počin vychádza v roku, keď Říha - mozog, srdce a duša Katapultu - oslavuje 75. narodeniny a 60 rokov na scéne. Väčšinu piesní skomponoval sám, na textoch sa okrem neho podieľali Filip Hrbek a Michal Tříska. Na album zaradil aj cover verziu klasiky od Suchého a Šlitra Mister Rock a mister Roll.



Samotný album sa dá označiť za prvú platňu novej éry Katapultu. "Nostalgia vychádza po mesiacoch pandemickej neistoty a opakovanom presúvaní koncertov, ale Katapult je tu v plnej sile s excelentnými rockermi a s novou muzikantskou energiou," hovorí Říha.



Spolu s novými spoluhráčmi - Václav Zima (bicie) a Karel "Bigman" Kodl (basgitara, spev) - vytvoril dielo so surovým zvukom a typickými říhovskými riffmi, nahral muzikantskú výpoveď, ktorá sa dostane pod kožu. Zároveň sa mu podarilo docieliť súčasný zvuk a zachytiť pritom "drive", ktorý ocenia nielen jeho verní fanúšikovia. Sám Říha označuje album Nostalgia poeticky za svoju osobnú audio autobiografiu.



"Nostalgia by mohla zároveň slúžiť ako môj testament. Uvidíme," uzatvára Říha.



Krátko pred vydaním albumu mal premiéru dokumentárny film Vojín XY. Režisér Jiří Klimov so svojím tímom jeho prostredníctvom rozpráva o Říhovi a Katapulte v jednom, pretože ako v ňom sám hlavný protagonista hovorí: "Ja nehrám s Katapultom. Ja som Katapult 24 hodín denne."



V dokumente sa podarilo vystihnúť podstatu osobnosti slávneho rockera a jeho životnej filozofie, života hudobníka telom a dušou, ktorý nikdy nedopustil, aby sa beh jeho skupiny zastavil (ani cez zákaz vystupovania za bývalého režimu). Katapult vyráža s novými skladbami na začiatku júna aj na koncertné turné.