Skupina Komajota zverejnila klip k novej skladbe Pušný prach

Bratislava 11. júla (TASR) - Prešovská kapela Komajota má hneď niekoľko noviniek a po mesiaci od vydania nového singla Pušný prach k nemu zverejnila aj videoklip. Text piesne napísal Michal Baláž pred tromi rokmi, no jeho aktuálnosť je až mrazivá. TASR o tom informoval PR manažér Edo Kopček.



"Tento text vznikol pred tromi rokmi, keď sme vôbec netušili, že bude nejaký vojnový konflikt blízko našich hraníc a z refrénu pesničky trochu mrazí, pretože keď som ho spieval prvýkrát, vôbec nič také sa nedialo, žili sme v pokojnom svete. Teraz, keď ho spievam, je mi vždy ťažko, lebo je to taký zdvihnutý prst. Či chceme alebo nechceme, za našimi hranicami padá pušný prach," hovorí spevák kapely Martin Husovský.







V posledných rokoch Komajota robila jednoduchšie videoklipy, v podstate bez nutnosti nejakej komplikovanej produkcie. Pre aktuálny singel si produkciu vzal na starosť Martin Husovský, videoklip režíroval Michal Baláž.



"Vždy som chcel, aby sme s Komajotou natočili videoklip na spôsob niečoho, ako je Stalker od Tarkovského, niečo, čo je nadčasové, a nevieš, kedy to bude. Alebo Black Mirror, celá poetika toho seriálu mi je blízka, lebo je to niečo, čo nevieme zaradiť v čase. Pušný prach preto dostal klip, ktorý je fikcia v post apokalyptickej dobe, nevieme však, v ktorom čase sa to odohráva," dodáva spevák.



Videoklip sa natáčal v bývalej tehelni v Drienovskej Novej Vsi neďaleko Prešova, kde Komajota v minulosti natáčala aj klip k piesni Druhé slnko. V hlavnej úlohe sa vo videoklipe objaví spevákov syn Matej.



"Trochu mal problém ísť na kameru, ale keď som mu povedal, že bude na obraze iba desať sekúnd a zvyšok klipu bude mať na sebe masku, súhlasil," doplnil Husovský.