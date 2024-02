Skupina Korben Dallas predstavuje nový singel Vyčítaš

Bratislava 15. februára (TASR) - Skupina Korben Dallas predstavila nový singel Vyčítaš. Retropopová gitarovka naznačuje nový smer, ktorým sa skupina vydala na albume Pohyb!, ten vychádza 22. februára. TASR informoval manažér skupiny Matúš Németh.



"Nahrali sme ju na prvýkrát a riadne sme si pri tom vypiekli aparáty. Oza som nikdy predtým nevidel tak mlátiť do bicích. Takýto typ pesničky funguje, iba keď ju nahrá celá kapela spolu naživo," povedal Tomáš Sloboda, ktorý na albume hosťuje aj ako gitarista, vokalista a hráč na klávesové nástroje.







Autorom videoklipu k skladbe Vyčítaš je filmár Braňo Špaček. "Keď som počul pesničku, hneď som mal pocit, že kľúčom je zvýrazniť slová, nanútiť ich divákovi. Teším sa veľmi aj zo spolupráce s Igorom Derevencom, ktorý ich animoval," vraví Špaček a dodáva: "Niekedy je to v našich vzťahoch len o slovách. To je zúfalstvo. A treba s tým niečo urobiť včas, aby sa všetko nerozbilo ako auto pri búračke."



Skupina predstaví album Pohyb! na jarnom turné po slovenských aj českých kluboch. "Nevieme si predstaviť krajší začiatok jari, ako byť znova na koncertoch. Nový album Pohyb! bude pestrofarebný a veľmi sa tešíme, ako pesničky z neho zahráme naživo. Veľmi nám koncertovanie chýbalo," uvádza bubeník Ozo Guttler.



Ešte pred samotným turné kapela odohrá dva februárové warm-up koncerty na východnom Slovensku. V piatok 16. februára sa predstaví v Spišskej Novej Vsi, deň nato zahrá v Humennom.



Turné Pohyb! začína kapela 22. marca v Košiciach, ďalšími zastávkami budú 23. 3. Prešov, 27. 3. Banská Bystrica, 5. 4. Praha, 6. 4. Martin, 25. 4. Bratislava, 26. 4. Trnava a 30. 4. Brno.