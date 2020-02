Skupina Lucie sa vráti do Bratislavy

Bratislava 8. februára (TASR) – Známa česká skupina Lucie sa vracia na Slovensko, jediný koncert tu odohrá 23. júna na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. TASR o tom informoval manažér Peter Ďuriš.



Lucie vydala po 16-ročnej prestávke v roku 2018 nový album Evolucie a získala s ním v Česku dve ceny Anděl. Do Bratislavy príde v najznámejšej zostave, a to Michal Dvořák, Robert Kodym, David Koller a P. B. CH. Návštevníkom tohto exkluzívneho koncertu ponúkne skupina prierez svojej úspešnej, viac ako 30 rokov trvajúcej kariéry.



Skupina Lucie vstúpila na českú hudobnú scénu v roku 1988, založená však bola o dva roky skôr, keď odohrala svoj úplne prvý koncert. Prvou sólovou platňou bola platňa s rovnakým názvom Lucie z roku 1990, posledným je album Evolucie z novembra 2018.



Lucie je držiteľom viacerých ocenení, medzi nimi skupina a album dvadsaťročia v rámci jubilejného 20. ročníka hudobných cien Anděl alebo víťaz Českého slávika v rokoch 1990 – 2002. Je veľkým pojmom českej aj slovenskej hudobnej scény. So všetkými svojimi štúdiovými albumami prekonala magickú hranicu 100.000 predaných nosičov a získala diamantovú platňu. Dokopy skupina za celú dobu svojho účinkovania predala viac ako milión hudobných nosičov.



Predaj vstupeniek na koncert skupiny Lucie na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa začína v utorok 11. februára v sieti Ticketportal.