Kultová kapela Maduar oslavuje narodeniny

Bratislava 1. augusta (TASR) - Maduar, kultová kapela 90. rokov, ktorá do bývalého Československa priniesla nový žáner, oslavuje 39. narodeniny. Jej zakladateľmi boli 1. augusta 1986 Juraj Matyinkó, Ladislav Matyinkó a Ladislav Dulovič, ktorý v skupine účinkoval do júna 1999. Ich prvé názvy boli Hurikán, Atlantic, Adept. Na svojej stránke to uvádza manažment skupiny.



V septembri 1987 prijali do skupiny Erika Arestu a premenovali sa na Maduar. Prvý koncert odohrali 22. januára 1988 v Klube mladých v Rimavskej Sobote. V marci 1994 prišla do skupiny speváčka Barbara Haščáková. V novembri 1992 sa zúčastnili na piesňovej súťaži Košický zlatý poklad. V roku 1995 vydali debutový album I Feel Good. V roku 1995 odišli Erik a Barbara a založili duo McEric & Barbara.







Medzi ich najväčšie hity patria skladba I Feel Good, Do It, Mystic Party, Hafanana, La Chita, Ramaya. Na svojom konte majú osem albumov a výberoviek. Získali za ich predaj dve platinové, tri zlaté platne aj ocenenia za skladbu, videoklip či album roka. V súčasnosti sú protagonistami skupiny bratia Juraj a Ladislav Matyinkóovci.