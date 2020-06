Skupina No Name predstavuje koncertný klip ku skladbe Ži... a nech žít

Bratislava 21. júna (TASR) – Skupina No Name predstavila nový klip ku skladbe Ži... a nech žít, ktorý je ohliadnutím sa za minulým rokom. Úspešní Košičania hrali na mnohých festivaloch vrátane Vizovického Trnkobraní či Hrady CZ a tento zážitok zhmotnili v tomto klipe. Réžie sa ujal Vojta Paleček, ktorý pre kapelu nakrútil aj video z minuloročného akustického turné. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.uviedol pre médiá líder skupiny Igor Timko.Pieseň Ži... a nech žít je inšpirovaná stým výročím založenia Československa a Igor Timko ju otextoval a naspieval po slovensky aj po česky.doplnil Timko.Všetci členovia kapely sa už tešia na živé hranie. Tento rok sa koncertná sezóna pre koronakrízu posunula. Počas pandémie začala kapela pracovať na novom albume.dodáva líder kapely.No Name predstavia nový album na budúci rok k 25. výročiu kapely. Koncertné leto odštartujú Timkovci 10. júla na hrade Loket v Českej republike, pokračuje 17. júla v Brne, 24. júla v Hradci Králové a 31. júla v Prahe.Ži... a nech žít klip: www.youtube.com/watch?v=wn5MTCvukhU