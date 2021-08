Odborníci žiadajú o formát debaty so zástupcami pandemickej komisie

Bratislava 5. augusta (TASR) – Skupina odborníkov žiada RTVS o vytvorenie diskusnej platformy, ktorá by ponúkla konfrontáciu názorov o sporných otázkach opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. Vedeniu telerozhlasu navrhujú okrúhly stôl, pri ktorom by sa stretli s reprezentantmi pandemickej komisie. RTVS deklaruje, že sa návrhom bude zaoberať.



"Diskusia by mala byť dialógom v podobe konštruktívnej a vecnej debaty na báze faktov a relevantných argumentov," uvádzajú v liste riaditeľovi verejnoprávneho média Jaroslavovi Rezníkovi podpísaní lekári a nezávislí odborníci Juraj Mesík, Etela Janeková, Ondrej Halgaš, Michal Piják a Peter Szeghy.



Poukazujú v tejto súvislosti na extrémnu polarizáciu spoločnosti a to, že v spoločnosti už dlhodobo absentuje odborný dialóg. "Do rozhodovania o opodstatnenosti a podobe opatrení na ochranu verejného zdravia, do procesov rozhodovania nie sú pripúšťané iné odborné názory graduovaných odborníkov ako tie, ktoré reprezentujú členovia pandemickej komisie," upozorňujú. Sú presvedčení, že opatrenia by sa mali prijímať po dôkladnej argumentačnej diskusii.



Pripomínajú, že v období Novembra 1989 bola diskusia vo verejnoprávnej televízii komunikačným prostriedkom, ktorý významne napomohol k objektívnej informovanosti občanov a prispel tak k transformácii spoločnosti z totalitnej na demokratickú.



RTVS v reakcii pripomína, že od vypuknutia pandémie poskytuje výrazný priestor pre viacerých odborníkov nielen v rámci spravodajských relácií v televízii a rozhlase, ale aj v ďalších programových formátoch vrátane mimoriadnych diskusií venovaných téme COVID-19. "Ďakujeme za záujem o príspevok do diskusie na našich obrazovkách, ponuku berieme na vedomie a budeme sa ňou zodpovedne zaoberať," tlmočila vyjadrenie verejnoprávneho rozhlasu hovorkyňa Andrea Pivarčiová.