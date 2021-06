Skupina okolo Kolíkovej vyslovila nedôveru Remišovej

Bratislava 1. júna (TASR) - Časť členov strany Za ľudí okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej vyslovila nedôveru predsedníčke strany Veronike Remišovej. Skupina pripustila vytvorenie akejsi frakcie v rámci strany a chce mať zastúpenie aj na koaličných radách. Jej obsahom má byť vyslovenie nedôvery ich líderke aj zachovanie koalície. Z utorkového rokovania predsedníctva, kde sa malo rozhodnúť o zvolaní mimoriadneho snemu, odišli predčasne pre viaceré personálne zmeny. To, či odídu zo strany úplne, považujú za predčasnú otázku. Naďalej trvajú na potrebe zvolať snem. Hoci Remišová nemá ich dôveru, má podľa nich stále miesto v strane Za ľudí.



"Môžete to nazvať platforma, frakcia, nemáme k tomu pomenovanie. Dôležité je, čo je toho obsahom. Obsahom je vyslovenie nedôvery a súčasne snaha, aby sme pokračovali ďalej ako koalícia, aby sme naplnili to, prečo strana vznikla," vysvetlila Kolíková.



Predčasný odchod z utorkového predsedníctva odôvodňuje Kolíková tým, že hneď na začiatku rokovania Remišová odovzdávala odvolávací dekrét generálnemu manažérovi strany Romanovi Krpelanovi, ktorý má ich dôveru. Nesúhlasia ani s odvolaním kancelára strany. "Vnímame to ako spôsob mocenského boja, ktorý je svojvoľný, nepredvídateľný, je v absolútnom rozpore s demokratickým spôsobom, ktorým sa rozdielne názory v rámci strany majú riešiť," skonštatovala ministerka. Hovorí o poslednej kvapke zo strany Remišovej a o mocenskom boji.



O vytvorení frakcie v rámci strany chcú hovoriť aj s koaličnými partnermi, chcú mať zastúpenie na koaličných radách. "Chceme, aby táto koalícia fungovala ďalej. Ako ministerka spravodlivosti cítim, že že mám legitimitu najmenej siedmich poslancov v rámci poslaneckého klubu. Veríme, že tu bude príležitosť a šanca, aby sme vrátili našej strane jej poslanie, víziu," podčiarkla.



To, či v prípade nezvolania snemu alebo opätovného zvolenia Remišovej do funkcie stranu opustia, považujú za predčasnú otázku. Základom na ďalšie fungovanie považuje skupina okolo Kolíkovej zmenu v strane a zvolanie mimoriadneho snemu. Ďalší vývoj situácie bude podľa nich závisieť aj od rozhodnutia predsedníčky. Kolíková hovorí o potrebe legitímnej súťaže o to, kto by mal stranu ďalej viesť. Nevylúčila, že z diskusie v strane o jej budúcnosti a lídrovi napokon vyplynie nejaký spoločný kandidát. Určité mocenské súboje považuje Kolíková za legitímne, musia ale podľa nej prebiehať slušne a dôstojne.



"Strana Za ľudí je v hlbokej kríze, riešenie situácie je snem, treba sa dohodnúť, kedy bude," povedal podpredseda strany Juraj Šeliga. Na sneme by si mali podľa neho situáciu vysvetliť. Odmieta vytváranie akýchsi frakcií. "Je dôležité sa dohodnúť na sneme, a potom nech si kandiduje, kto chce," odpovedal na otázku, kto by mohol byť novým lídrom a či ním bude on. Deklaroval dôveru komukoľvek z prípadných kandidátov, ktorý dostane podporu na sneme. Verí, že dohoda v strane je stále možná. Priznal, že ak bude situácia takto ďalej pokračovať, k rozpadu strany dôjsť môže.



"Veľmi sa hanbím za to, že nie sme schopní sa dohodnúť," povedala šéfka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská. Ospravedlnila sa voličom a vyzvala spolustraníkov k návratu za jeden stôl. Šeliga a Žitňanská sú podľa vlastných slov pripravení ísť na snem hocikedy. Nesúhlasia s personálnymi zmenami vo vedení strany. Kolíková aj Remišová majú ich dôveru.