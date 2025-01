Skupina poslancov za Hlas-SD navrhuje úpravu zákona o FPU

Bratislava 24. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR Roman Malatinec, Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš a Ján Ferenčák z Hlasu-SD navrhujú zmeny týkajúce sa Fondu na podporu umenia (FPU). Presadiť ich chcú novelou zákona o FPU, ktorú predložili do parlamentu. Úprava podľa nich reaguje na problémy vzniknuté po poslednej novelizácii zákona. Chcú ňou tiež zefektívniť proces rozhodovania o finančnej podpore pre kultúrnu obec a priniesť transparentnejšie overovanie odborných predpokladov členov Rady FPU.



"Cieľom návrhu zákona je posilniť odborné a transparentné rozhodovanie prostredníctvom zúženia niektorých kompetencií rady fondu a zavedenia nových mechanizmov na podporu efektívneho fungovania fondu. (...) Navrhované zmeny zabezpečia stabilné, transparentné a odborné rozhodovanie o finančnej podpore a zlepšia kontrolné mechanizmy. Dôraz sa kladie na rovnováhu medzi odborným hodnotením projektov a procesnou kontrolou," skonštatovali predkladatelia.



V úprave okrem iného navrhli redefiníciu kompetencií rady fondu v oblasti rozhodovania o finančnej podpore. Pre radu by bolo podľa ich návrhu stanovisko odbornej komisie vo vzťahu k odporúčaniu podporiť projekt záväzné a odchýliť by sa od neho mohla len v prípade, ak za takéto rozhodnutie hlasuje dvojtretinová väčšina jej všetkých členov. V prípade výšky finančných prostriedkov by malo stanovisko odbornej komisie odporúčací charakter. Poslanci však navrhli zavedenie ochranného mechanizmu, a to maximálne zníženie odporúčanej výšky podpory najviac o 50 percent.



Upraviť chcú aj počet členov rady fondu, a to na 11 zo súčasných 13. Zníženie navrhli tiež v prípade počtu členov, ktorých menuje minister bez návrhu, a to na päť. "Zvyšných šiestich členov rady, ktorých vymenúva minister kultúry, musí vymenovať na základe návrhu, pričom dôraz sa kladie na odbornú reprezentáciu jednotlivých umeleckých a kultúrnych oblastí. Táto zmena podporuje efektívnejšie a viac apolitické fungovanie rady fondu," podotkli. Presadiť chcú i zverejňovanie dokladu preukazujúceho splnenie podmienok odbornej praxe člena rady fondu na webe FPU.



Predkladatelia chcú tiež zmeniť základné požiadavky na zriaďovanie odborných komisií, a to tak, aby došlo k posilneniu odbornosti a aktívneho pôsobenia v oblastiach kultúry, pre ktoré sa komisie zriaďujú. Navrhli aj úpravu počtu členov dozornej komisie, a to na troch. "Zároveň sa redefinuje návrhové oprávnenie v prospech NKÚ, ministra kultúry a ministra financií, čo prispeje k posilneniu nezávislosti kontrolných mechanizmov," okomentovali. Pre žiadateľa chcú zaviesť možnosť podať podnet na dozornú komisiu pre nedodržanie pravidiel podpornej činnosti fondu voči rozhodnutiu rady o neposkytnutí finančných prostriedkov.



Posledná novela zákona o FPU nadobudla účinnosť minulý rok v lete. Priniesla viaceré zmeny, napríklad zvýšenie počtu členov rady, prenesenie rozhodovania o poskytnutí peňazí na radu fondu či rozšírenie rozsahu účelov na poskytnutie podpory. Poslanci okolo Migaľa ešte v lete upozorňovali na viaceré dosahy úpravy a avizovali možné predloženie novely zákona.